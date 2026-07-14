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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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5596
Время на прочтение
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Киев пережил новую баллистическую атаку: вспыхнули пожары, столицу затянуло густым дымом — все детали (фото, видео)

Из-за пожаров, вспыхнувших после попаданий, над городом образовался дым.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Дым после атаки.

Дым после атаки. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В ночь на 14 июля российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. К утру после атаки атаки столицу окутал густой дым. Жертв и пострадавших нет.

Видео последствий ночных обстрелов появилось в сети.

По данным ГСЧС после ночного удара возникли сильные пожары. В частности, в Голосеевском районе, где произошло два попадания по складским помещениям. Они стали причиной сильного задымления, накрывшего часть города. На кадрах в Сети видны густые клубы дыма, поднимающиеся над столицей.

В Дарницком районе из-за падения обломков загорелись автомобили, взрывной волной повреждены окна одной из школ. По предварительной информации, разрушений строения нет. Еще по двум адресам зафиксированы падение обломков во дворе жилого дома и частный дом.

Атака на Киев — последствия в кадрах

Напомним, среди ночи Россия атаковала Киев баллистическими ракетами . Воздушная тревога звучала в столице с 00:15 до 01:06. Работали силы противовоздушной обороны. Город атаковали не менее четырех баллистических ракет врага из Брянской области.

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Дата публикации
Количество просмотров
5596
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