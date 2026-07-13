Сколько домов в Киеве могут остаться без тепла зимой и какие районы под угрозой: эксперт ответил

Отопительный сезон зимы 2026-2027 в Киеве / © ТСН

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В Киеве в дома, питающиеся от ТЭЦ, не успеют до зимы установить 100% резервных источников тепла. Поэтому 2500 домов могут оказаться без отопления при новых ударах РФ.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко на подкасте «Энергобудни» YouTube-канала народного депутата Андрея Жупанина.

«Если быть честным — зарезервировать мощности теплоцентралей полноценно до этого отопительного сезона не получится. Не будет ситуации, как поразили ТЭЦ — что-то другое сразу включилось. И не будет этой ситуации для 20-25% киевских домов. 75% киевских домов будут иметь альтернативный источник тепла, если ТЭЦ поражена, а 25% не будут», — говорит эксперт.

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По его словам, причина такой ситуации — особенности построения системы теплоснабжения, которую проектировали в 1960-е годы прошлого века. Харченко уточнил, что речь идет о примерно 2500 тысячах многоэтажных домов, которые не будут иметь резервного отопления.

«Исходя из того, как построена тепловая система Киева, которую строили 60 лет, исходя из того, какие есть технические реальные возможности, вот где-то плюс-минус 2500 домов в Киеве не будут иметь резервного источника тепла. Это то, что, на мой взгляд, факт… Это значительная часть правобережья и часть левого берега (Киева — Ред.)», — сказал он.

«По моему мнению, в зоне риска (остаться без отопления — Ред.) — Голосеево, Печерск. Это часть левого берега, которая зависит от ТЭЦ-4. Там люди знают, кто это», — добавил эксперт.

Раньше мы писали, какие города рискуют остаться без тепла и света этой зимой.

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