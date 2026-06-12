Скандал с вымышленными платежками за отопление в Киеве: в правительстве прокомментировали

Отопление

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В правительстве прокомментировали скандал с платежками за отопление, когда жители Киева получили начисление за январь, несмотряна на отсутствие услуги, и пообещали проверку.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в пятницу, 12 июня, на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

Там, где не предоставляли услуги, не могут выставлять платежки. Платежки должны прийти с нулями. Давайте по конкретным адресам, мы все проверим», — сказала она.

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Свириденко добавила, что поручит этот вопрос вице-премьеру Алексею Кулеби.

«Поручение будет после часа вопросов. Не должно быть там платежек за счет, если услуга не поставлялась», — заверила министр.

Скандал из-за платежек за отопление в Киеве — что известно

В июне жители столицы получили новые платежи за отопление за январь 2026 с непонятными начислениями. А часть киевлян заявила о повторных платежах.

В «Киевтеплоэнерго» не взяли ответственность за вероятные ошибки в платежках. Там ответили, что перерасчеты за январь произведены в соответствии с новым постановлением Кабинета Министров №683. Она вступила в силу в мае 2026 года и ввела алгоритм автоматической корректировки тарифов для теплоснабжающих предприятий.

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