Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе раздаются взрывы

Взрывы в Киеве / © Getty Images

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Российские захватчики в ночь на 14 июля атаковали Киев баллистическими ракетами.

Об этом сообщил глава города Виталий Кличко.

«В столице работает ПВО. Враг атакует Киев баллистикой», — говорится в сообщении.

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Также информацию об ударах баллистических ракет по столице подтвердили в Воздушных силах.

Сообщается, что столицу атаковали не менее 4 баллистических ракет врага из Брянской области.

Позже он добавил, что в результате удара в Голосеевском районе по двум адресам было попадание в складские помещения, где загорелись пожары.

В Дарницком районе зафиксировано падение обломков на открытую территорию, там занялись автомобили.

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Ранее сообщалось, что во время атаки на Киев 11 июля первые взрывы прогремели до объявления сигнала воздушной тревоги, потому что Россия применила баллистику с очень коротким временем подлета.

Мы ранее информировали, что в результате вражеской атаки на Киев пострадали 8 человек, среди которых 11-летний ребенок.

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