Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті лунають вибухи

Вибухи у Києві / © Getty Images

Реклама

Російські загарбники в ніч проти 14 липня атакували Київ балістичними ракетами.

Про це повідомив очільник міста Віталій Кличко.

«У столиці працює ППО. Ворог атакує Київ балістикою», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Також інформацію про удари балістичними ракетами по столиці підтвердили у Повітряних силах.

Повідомляється, що столицю атакували щонайменше 4 балістичні ракети ворога з Брянської області.

Пізніше він додав, що внаслідок удару у Голосіївському районі за двома адресами було влучання в складські приміщення, де зайнялися пожежі.

У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на відкриту територію, там зайнялися автівки.

Реклама

Раніше повідомлялося, що під час атаки на Київ 11 липня перші вибухи пролунали до оголошення сигналу повітряної тривогу, бо Росія застосувала балістику з дуже коротким часом підльоту.

Ми раніше інформували, що внаслідок ворожої атаки на Київ постраждало 8 осіб, серед яких 11-річна дитина.

Новини партнерів