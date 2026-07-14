Путин готовит самый опасный сценарий: в BILD забили тревогу из-за Украины

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

В Украине почти иссякли запасы ракет для систем ПВО Patriot, которые используют для перехвата российских баллистических ракет. Из-за дефицита боеприпасов в последние дни значительная часть вражеских ракет достигла своих целей, что привело к большому количеству жертв и разрушений в Киеве и других городах.

Об этом говорится в статье военного корреспондента Пауля Ронцхаймера в статье для Bild.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что нынешние российские атаки баллистическими ракетами «стали хуже, чем когда-либо», а также мощнее с начала полномасштабной войны.

Реклама

РФ ужесточает атаки

«Путин находится под давлением из-за устойчивости Украины и, похоже, стремится сравнить Киев с землей еще до начала зимы. Нам срочно нужны дополнительные ракеты для систем Patriot от наших партнеров, в частности Германии, чтобы мы могли более эффективно защищать город от этих ударов», — сказал Кличко в комментарии BamS.

В статье отмечают: хотя ситуация очень ужасная для украинцев, но она также демонстрирует отчаяние президента-диктатора России Владимира Путина. Ведь на востоке его оккупационная армия почти не продвигается, а ВСУ все чаще могут осуществлять атаки беспилотниками в пределах России.

«Ракетная война является последним мероприятием, которое осталось для Путина. Тем не менее, многие эксперты уверены, что Путин по-прежнему не будет желать участвовать в серьезных переговорах и выберет путь эскалации», — говорится в материале.

Украинский чиновник заявил, что Кремль не демонстрирует никакой готовности менять свои планы по войне, а также «нет никаких признаков того, что Путин готов к компромиссу». По его словам, Украина осознает, что успехи Сил обороны на фронте и удары по составам горючего РФ вызывают все более жесткую реакцию Москвы. Ценой подобных успехов становятся массированные ракетные атаки по гражданской инфраструктуре и новые жертвы среди мирного населения.

Реклама

Чиновник также предупредил, что Россия, вероятно, постарается еще сильнее ударить по украинской энергосистеме накануне отопительного сезона.

«Россия попытается сделать так, чтобы этой осенью и зимой миллионы людей остались без электроэнергии и отопления. Ситуация может быть еще хуже, чем в прошлую зиму», — высказался источник издания.

Смена позиции Трампа

Военный эксперт Нико Ланге отмечает, что президент США Дональд Трамп изменил подход к войне в Украине: если раньше он критиковал украинские удары по территории России, то теперь предполагает, что эскалация может приблизить к завершению войны.

В то же время военная экспертка Клаудия Мейджор считает, что дальнобойные удары Украины по объектам в глубине России уже оказывают ощутимый эффект. По ее словам, атаки создали для Кремля новую реальность: последствия боевых действий становятся ощутимыми вдали от фронта, война все больше влияет на жизнь рядовых россиян.

Реклама

Эксперт отмечает: сейчас возникает впечатление, будто время начинает работать в пользу Украины. Впрочем, ключевым вопросом остается вопрос: сможет ли президент Украины Владимир Зеленский убедить Трампа, что у Киева сильные позиции, ведь эта поддержка будет отвечать стремлению американского лидера быть «на стороне победителей».

Путин готов к эскалации

В то же время российская пропаганда продолжает продвигать противоположный нарратив о готовности Кремля к дальнейшей эскалации. Reuters, ссылаясь на двух приближенных к «фюреру» собеседников сообщило, что последние удары украинских дронов по российским ПНС и портам не заставили Кремль отступить. Напротив, они лишь усилили решимость Путина продолжать войну.

Собеседники агентства прогнозируют новую волну эскалации со стороны России. Один из них заявил, что в ближайшие месяцы такой сценарий «вероятен». Впрочем, какой будет эта эскалация, неизвестно.

В то же время автор материала отмечает: несмотря на регулярные массированные обстрелы Украины, настроения среди украинцев не свидетельствуют о готовности к капитуляции, а скорее наоборот.

Реклама

«Люди, с которыми я встречался до сих пор, по крайней мере, сейчас настроены более положительно, чем шесть месяцев назад. Они видят, что украинская армия смогла многое добиться в России с помощью беспилотников. Но они также знают: зима близится быстро — а вместе с ней и страх перед попыткой Путина позволить людям замерзнуть до смерти», — говорится в статье.

Напомним, The New York Times пишет о том, что война на Украине перешла в новую фазу. На земле война зашла в тупик, но воздушная битва ведется не на территории. Ее цель взорвать способность и волю врага к продолжению борьбы. Россия терроризирует украинские города залпами дронов, крылатых и баллистических ракет.

Дата публикации 20:59, 10.07.26 Количество просмотров 20 Писал речи для генеральных секретарей НАТО! "Жаль, что Трамп не понимает"... | Интервью с Джейми Шей

Новости партнеров