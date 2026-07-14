Столицу накроют дожди и шквалы: прогноз погоды в Киеве и области на 14 июля

Киев / © УНИАН

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Во вторник, 14 июля, жителей Киева и области ждет пасмурный день с прояснениями и прохладным северо-западным ветром.

По прогнозу синоптиков, 14 июля в Киевской области пройдут кратковременные дожди и грозы; в связи с этим в области объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают о грозах в Киевищне 14 июля / © Укргидрометцентр

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +14 до +19 градусов тепла, днем столбики термометров покажут от +23 до +28 градусов тепла.

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В Киеве ночью ожидается от +17 до +19 градусов тепла, днём столбики термометров покажут от +25 до +27 градусов выше нуля.

По данным метеопортала Sinoptik, в Киеве весь день будет облачно. Во второй половине дня 14 июля ожидается мелкий дождь, который продлится до самого вечера.

Температура воздуха будет колебаться от +22 до +26 градусов тепла днём.

Погода в Киеве 14 июля

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 14 июля.

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