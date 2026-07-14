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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Столицю накриють дощі та шквали: прогноз погоди у Києві та області на 14 липня

Синоптики прогнозують на Київщині хмарну погоду та дрібні дощі, які йтимуть до самого вечора.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Київ

Київ / © УНІАН

У вівторок, 14 липня, на мешканців Києва та області чекає похмурий день із проясненнями та прохолодним північно-західним вітром.

За прогнозом синоптиків, на Київщині 14 липня пройдуть короткочасні дощі, грози, у зв’язку із цим в області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про грози на Київищні 14 липня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про грози на Київищні 14 липня / © Укргідрометцентр

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть від +23 до +28 градусів тепла.

У Києві вночі очікується від +17 до +19 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть від +25 до +27 градусів вище нуля.

За даними погодного порталу Sinoptik, хмарна погода протримається у Києві увесь день. У другій половині дня 14 липня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора.

Температура повітря коливатиметься від +22 до +26 градусів тепла вдень.

Погода в Києві 14 липня / © скриншот

Погода в Києві 14 липня / © скриншот

Раніш синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 14 липня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
123
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