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- Київ
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Столицю накриють дощі та шквали: прогноз погоди у Києві та області на 14 липня
Синоптики прогнозують на Київщині хмарну погоду та дрібні дощі, які йтимуть до самого вечора.
У вівторок, 14 липня, на мешканців Києва та області чекає похмурий день із проясненнями та прохолодним північно-західним вітром.
За прогнозом синоптиків, на Київщині 14 липня пройдуть короткочасні дощі, грози, у зв’язку із цим в області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть від +23 до +28 градусів тепла.
У Києві вночі очікується від +17 до +19 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть від +25 до +27 градусів вище нуля.
За даними погодного порталу Sinoptik, хмарна погода протримається у Києві увесь день. У другій половині дня 14 липня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора.
Температура повітря коливатиметься від +22 до +26 градусів тепла вдень.
Раніш синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 14 липня.
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