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В Киеве частично пропал свет: где его нет и когда восстановят
Специалисты работают над восстановлением электричества. Обещают вернуть свет в дома киевлян очень скоро.
Утром 14 июля в двух районах Киева — Подольском и Оболонском — временно пропал свет из-за аварии.
Об этом сообщает ДТЭК.
Специалисты работают над восстановлением электричества. Обещают вернуть свет в дома киевлян около 13:00.
«Энергетики уже работают над ликвидацией повреждения. Ориентировочное время возобновления электроснабжения: до одного часа», — говорится в заявлении, опубликованном в 11:50.
Напомним, за неделю энергетики ДТЭК вернули свет в дома 280 тысяч семей после российских обстрелов. С 6 по 12 июля полностью или частично отсутствовало электроснабжение в 443 населенных пунктах.
Между тем, Reuters пишет, что страна-агрессор Россия нашла способ обходить защиту украинских энергообъектов. Она начала применять небольшие FPV-дроны на оптоволокне. Такие дроны позволяют обходить защитные конструкции и средства радиоэлектронной борьбы.