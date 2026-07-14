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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве частично пропал свет: где его нет и когда восстановят

Специалисты работают над восстановлением электричества. Обещают вернуть свет в дома киевлян очень скоро.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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В Киеве частично исчез свет

В Киеве частично исчез свет / © pixabay.com

Утром 14 июля в двух районах Киева — Подольском и Оболонском — временно пропал свет из-за аварии.

Об этом сообщает ДТЭК.

Специалисты работают над восстановлением электричества. Обещают вернуть свет в дома киевлян около 13:00.

«Энергетики уже работают над ликвидацией повреждения. Ориентировочное время возобновления электроснабжения: до одного часа», — говорится в заявлении, опубликованном в 11:50.

Напомним, за неделю энергетики ДТЭК вернули свет в дома 280 тысяч семей после российских обстрелов. С 6 по 12 июля полностью или частично отсутствовало электроснабжение в 443 населенных пунктах.

Между тем, Reuters пишет, что страна-агрессор Россия нашла способ обходить защиту украинских энергообъектов. Она начала применять небольшие FPV-дроны на оптоволокне. Такие дроны позволяют обходить защитные конструкции и средства радиоэлектронной борьбы.

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Дата публикации
Количество просмотров
252
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