У кількох районах Києва зникло світло: що відомо про відключення 22 червня

Відключення світла у Києві 22 червня / © pixabay.com

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Кияни з кількох районів столиці повідомляють про раптові відключення світла без попереджень. Зокрема, кияни повідомляють про відключення у Дніпровському, Голосіївському та Дарницькому районах.

ТСН.ua зібрав всю наявну інформацію станом на зараз.

Відключення світла у Києві 22 червня: що відомо

Сьогодні, 22 червня, кияни повідомляють про раптові відключення світла у кількох районах — Дніпровському, Голосіївському та Дарницькому. Також 20 і 21 числа фіксувалася серія короткотривалих відключень світла у Солом’янському районі.

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Наразі у Києві не діють ані стабілізаційні, ані екстерні відключення світла. В Укренерго повідомляли, що на 22 червня відключень не прогнозують.

Проте через знеструмлення у Києві почалися перебої в роботі громадського транспорту. Зокрема, зупинився фунікулер. Також користувачі пишуть, що на проспекті Соборності тимчасово не курсують тролейбуси №43 та №50.

Кияни припускають, що причиною знеструмлень стала спекотна погода.

Станом на 12:45 у ДТЕК повідомили, що причиною відключень світла у Києві стала аварія. У Дарницькому та Дніпровському районах енергетики розпочали процес відновлення постачання електроенергії.

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Світло має повернутися у домівки киян до 16:00.

У понеділок, 22 червня, в Укренерго повідомили, що фіксується зростання споживання електроенергії через потепління, водночас у низці областей тривають ремонти після чергових ворожих обстрілів. Зокрема, перебої з постачанням фіксують у Сумській, Харківській, Миколаївській, Чернігівській та Запорізькій областях.

Енергетики закликають перенести роботу енергоємних приладів на денні години — з 10:00 до 16:00, коли активно працюють промислові сонячні електростанції.

Громадян також попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною. Актуальну інформацію про графіки чи можливі обмеження радять відстежувати безпосередньо на офіційних вебпорталах та у соцмережах місцевих операторів системи розподілу.

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Що відомо про відключення світла влітку

Нагадаємо, через руйнування ТЕЦ та удари по гідроелектростанціях українська енергосистема наразі має обмежені ресурси. Навіть імпорт електроенергії не зможе повністю покрити потреби громадян у години найбільшого споживання, коли масово вмикають кондиціонери та вентилятори.

Ситуацію влітку ускладнюватимуть не лише погодні умови, а й потенційні російські обстріли.

Як повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, за умови спеки понад +30 °C відключення світла в Україні можуть сягати 6–8 годин на добу.

Найбільші навантаження на систему очікуються зранку та ввечері, тому літні вечори українцям, імовірно, доведеться проводити без електроенергії.

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