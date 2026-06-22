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В нескольких районах Киева исчез свет: что известно об отключении 22 июня
В Киеве фиксируют внезапные отключения электроэнергии в нескольких районах города, в частности, в Днепровском, Голосеевском и Дарницком. Из-за перебоев обесточена часть инфраструктуры, в частности, несколько троллейбусов и фуникулер.
Киевляне из нескольких районов столицы сообщают о внезапных отключениях света без предупреждений. В частности, киевляне сообщают об отключениях в Днепровском, Голосеевском и Дарницком районах.
ТСН.ua собрал всю имеющуюся информацию по состоянию на данный момент.
Отключение света в Киеве 22 июня: что известно
Сегодня, 22 июня, киевляне сообщают о внезапных отключениях света в нескольких районах — Днепровском, Голосеевском и Дарницком. Также 20 и 21 числа фиксировалась серия кратковременных отключений света в Соломенском районе.
Сейчас в Киеве не действуют ни стабилизационные, ни экстерные отключения света. В Укрэнерго сообщалось, что на 22 июня отключений не прогнозируют.
Однако из-за отключения электричества в Киеве начались перебои в работе общественного транспорта. В частности, остановился фуникулер. Также пользователи пишут, что по проспекту Соборности временно не курсируют троллейбусы №43 и №50.
Киевляне предполагают, что причиной обесточивания стала жаркая погода.
По состоянию на 12.45 в ДТЭК сообщили, что причиной отключений света в Киеве стала авария. В Дарницком и Днепровском районах энергетики начали процесс возобновления подачи электроэнергии.
Свет должен вернуться в дома киевлян к 16:00.
В понедельник, 22 июня, в Укрэнерго сообщили, что фиксируется рост потребления электроэнергии из-за потепления, в то же время в ряде областей продолжаются ремонты после очередных вражеских обстрелов. В частности, перебои со снабжением фиксируют в Сумской, Харьковской, Николаевской, Черниговской и Запорожской областях.
Энергетики призывают перенести работу энергоемких приборов на дневные часы с 10:00 до 16:00, когда активно работают промышленные солнечные электростанции.
Граждан также предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной. Актуальную информацию о графиках или возможных ограничениях советуют отслеживать непосредственно на официальных веб-порталах и соцсетях местных операторов системы распределения.
Что известно об отключении света летом
Напомним, из-за разрушения ТЭЦ и ударов по гидроэлектростанциям украинская энергосистема пока имеет ограниченные ресурсы. Даже импорт электроэнергии не сможет полностью покрыть потребности граждан в часы наибольшего потребления, когда включают кондиционеры и вентиляторы.
Ситуацию летом будут усугублять не только погодные условия, но и потенциальные российские обстрелы.
Как сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, при жаре более +30 °C отключения света в Украине могут достигать 6–8 часов в сутки.
Наибольшие нагрузки на систему ожидаются утром и вечером, поэтому летние вечера украинцам, вероятно, придется проводить без электроэнергии.