В нескольких районах Киева исчез свет: что известно об отключении 22 июня

Отключение света в Киеве 22 июня / © pixabay.com

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Киевляне из нескольких районов столицы сообщают о внезапных отключениях света без предупреждений. В частности, киевляне сообщают об отключениях в Днепровском, Голосеевском и Дарницком районах.

ТСН.ua собрал всю имеющуюся информацию по состоянию на данный момент.

Отключение света в Киеве 22 июня: что известно

Сегодня, 22 июня, киевляне сообщают о внезапных отключениях света в нескольких районах — Днепровском, Голосеевском и Дарницком. Также 20 и 21 числа фиксировалась серия кратковременных отключений света в Соломенском районе.

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Сейчас в Киеве не действуют ни стабилизационные, ни экстерные отключения света. В Укрэнерго сообщалось, что на 22 июня отключений не прогнозируют.

Однако из-за отключения электричества в Киеве начались перебои в работе общественного транспорта. В частности, остановился фуникулер. Также пользователи пишут, что по проспекту Соборности временно не курсируют троллейбусы №43 и №50.

Киевляне предполагают, что причиной обесточивания стала жаркая погода.

По состоянию на 12.45 в ДТЭК сообщили, что причиной отключений света в Киеве стала авария. В Дарницком и Днепровском районах энергетики начали процесс возобновления подачи электроэнергии.

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Свет должен вернуться в дома киевлян к 16:00.

В понедельник, 22 июня, в Укрэнерго сообщили, что фиксируется рост потребления электроэнергии из-за потепления, в то же время в ряде областей продолжаются ремонты после очередных вражеских обстрелов. В частности, перебои со снабжением фиксируют в Сумской, Харьковской, Николаевской, Черниговской и Запорожской областях.

Энергетики призывают перенести работу энергоемких приборов на дневные часы с 10:00 до 16:00, когда активно работают промышленные солнечные электростанции.

Граждан также предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной. Актуальную информацию о графиках или возможных ограничениях советуют отслеживать непосредственно на официальных веб-порталах и соцсетях местных операторов системы распределения.

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Что известно об отключении света летом

Напомним, из-за разрушения ТЭЦ и ударов по гидроэлектростанциям украинская энергосистема пока имеет ограниченные ресурсы. Даже импорт электроэнергии не сможет полностью покрыть потребности граждан в часы наибольшего потребления, когда включают кондиционеры и вентиляторы.

Ситуацию летом будут усугублять не только погодные условия, но и потенциальные российские обстрелы.

Как сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, при жаре более +30 °C отключения света в Украине могут достигать 6–8 часов в сутки.

Наибольшие нагрузки на систему ожидаются утром и вечером, поэтому летние вечера украинцам, вероятно, придется проводить без электроэнергии.

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