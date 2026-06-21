У Києві відновили роботу дві перекритих станції метро: що відбувалося

Станція метро «Площа Українських Героїв» / © соцмережі

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У Києві відновлено роботу станцій «Площа Українських Героїв» і «Палац спорту» та пересадковий вузол між ними для пасажирських перевезень.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

Метрополітен працює у звичайному режимі.

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Нагадаємо, у Києві 21 червня проходив марш «КиївПрайд» на підтримку рівних прав для представників ЛГБТК+ спільноти. Не обійшлося без провокацій: противники цього маршу вирішили пройтися по прапору ЛГБТК+. Декілька чоловіків, які є прихильниками традиційних цінностей, під вигуки «Слава Ісусу Христу» походили по прапору учасників руху ЛГБТК+.

Тим часом представники «КиївПрайду» називають «великим кроком» проведення масштабного маршу у центрі столиці. У центрі Києва — масове скупчення людей. Громадський порядок охороняють правоохоронці, Національна гвардія та інші служби. Через проведення заходів перекривались центральні вулиці, станції метро та тролейбуси міняли свою роботу.

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