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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве возобновили работу две перекрытых станции метро: что происходило

Киевский метрополитен работает в обычном режиме.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Площадь Украинских Героев

Станция метро «Площадь Украинских Героев» / © соцмережі

В Киеве возобновлена работа станций «Площадь Украинских Героев» и «Дворец спорта» и пересадочный узел между ними для пассажирских перевозок.

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

Метрополитен работает в обычном режиме.

Напомним, в Киеве 21 июня проходил марш «КиевПрайд» в поддержку равных прав для представителей ЛГБТК+ сообщества. Не обошлось без провокаций: противники этого марша решили пройтись по флагу ЛГБТК+. Несколько мужчин, являющихся сторонниками традиционных ценностей, под возгласы «Слава Иисусу Христу» происходили по флагу участников движения ЛГБТК+.

Тем временем, представители «КиевПрайда» называют «большим шагом» проведения масштабного марша в центре столицы. В центре Киева массовое скопление людей. Общественный порядок охраняют стражи порядка, Национальная гвардия и другие службы. Из-за проведения мероприятий перекрывались центральные улицы, станции метро и троллейбусы меняли свою работу.

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Дата публикации
Количество просмотров
250
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