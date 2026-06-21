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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
8683
Время на прочтение
1 мин

В Киеве раздаются мощные взрывы

Какие результаты работы ПВО пока неизвестно.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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В Киеве раздаются взрывы

В Киеве раздаются взрывы / © ТСН

В Киеве громко — раздаются взрывы. Работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он призвал горожан находиться в укрытиях до окончания тревоги.

«В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» — написал городской голова в 12:35.

Крайняя тревога в столице звучала 22 минуты. Какие результаты работы ПВО пока неизвестно.

По состоянию на 12.42 по Украине последовали отбои воздушных тревог.

Ранее Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности из-за взлета истребителей МиГ-31К. По всей территории Украины объявили тревогу.

Кроме того, по данным ПС, для некоторых регионов есть угроза ударных беспилотников.

Напомним, мы сообщали, что всю территорию Украины днем 21 июня охватила воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара.

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Дата публикации
Количество просмотров
8683
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