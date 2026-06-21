В Киеве раздаются мощные взрывы

В Киеве раздаются взрывы / © ТСН

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В Киеве громко — раздаются взрывы. Работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он призвал горожан находиться в укрытиях до окончания тревоги.

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«В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» — написал городской голова в 12:35.

Крайняя тревога в столице звучала 22 минуты. Какие результаты работы ПВО пока неизвестно.

По состоянию на 12.42 по Украине последовали отбои воздушных тревог.

Ранее Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности из-за взлета истребителей МиГ-31К. По всей территории Украины объявили тревогу.

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Кроме того, по данным ПС, для некоторых регионов есть угроза ударных беспилотников.

Напомним, мы сообщали, что всю территорию Украины днем 21 июня охватила воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара.

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