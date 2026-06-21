В Киеве во время марша противники потоптались по флагу ЛГБТК+: как проходит парад (видео)

Флаг ЛГБТК+ / © Pixabay

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В Киеве 21 июня проходит марш «КиевПрайд» в поддержку равных прав для представителей ЛГБТК+ сообщества, но не обошлось без провокаций. Противники этого марша решили пройтись по флагу ЛГБТК+.

Как видно на видео, несколько мужчин, являющихся поклонниками традиционных ценностей, под возгласы «Слава Иисусу Христу» походили по флагу участников движения ЛГБТК+.

Тем временем, представители «КиевПрайда» называют «большим шагом» проведения масштабного марша в центре столицы.

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В центре Киева массовое скопление людей. Общественный порядок охраняют стражи порядка, Национальная гвардия и другие службы. Из-за проведения мероприятий перекрыты центральные улицы — станции метро и троллейбусы сменили свою работу. Ограничение общественного транспорта ожидалось до 14 лет.

© ТСН

Марш ЛГБТК+ сообщества «КиевПрайд» — что известно

В Киеве утром 21 июня начали собираться представители ЛГБТК+ сообщества для проведения марша «КиевПрайд». Вместе с ним на акцию вышли противники. Они одеты в черное и балаклавы. Перед стартом заблокировали проход к Маршу достоинства.

Из-за масштабных мероприятий центр Киева перекрыт, а движение станций метро «Площадь Украинских Героев» и «Дворец спорта» и пересадочный узел между ними не работают. Также изменения произошли в графике ряда троллейбусов и автобусов.

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