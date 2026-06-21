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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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502
Время на прочтение
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В Киеве и ряде областей объявлена тревога: какая опасность в небе

По данным мониторинговых пабликов, сейчас над Украиной летает до 40 БПЛА.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов российских дронов.

Об этом стало известно с карты тревог.

Воздушная тревога охватила большинство областей.

По информации воздушных сил, в украинском небе фиксируют российские дроны. По данным мониторинговых пабликов, сейчас над Украиной летает до 40 БПЛА.

  • Группа БПЛА на Чернигов с востока

  • БпЛА на Борисполь с севера

  • БпЛА на Шполу Черкасская область с юга

  • БпЛА на Киев с востока,

  • БпЛА в направлении Барышевки на Киевщине с севера

  • Группа БПЛА на севере Николаевщины северо-западным курсом

  • БпЛА в Винницкой области на Ситковке с юго-востока, на Теплик с востока

Кроме того, существует угроза ударов КАБами. В частности, для Запорожской области.

Удары РФ по Украине — последние новости

В ночь на 21 июня Россия атаковала некоторые области Украины. В Ровенской области из-за атаки возникли проблемы с энергетикой в Сарненском районе. К счастью, никто не пострадал.

Также под атакой врага оказалась Полтава. Россия нанесла удар по территории двух предприятий. В районе произошло аварийное отключение света. В результате удара России есть пострадавшие, среди которых — дети, и подтверждена гибель двух человек.

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Дата публикации
Количество просмотров
502
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