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В Киеве и ряде областей объявлена тревога: какая опасность в небе
По данным мониторинговых пабликов, сейчас над Украиной летает до 40 БПЛА.
В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов российских дронов.
Об этом стало известно с карты тревог.
Воздушная тревога охватила большинство областей.
По информации воздушных сил, в украинском небе фиксируют российские дроны. По данным мониторинговых пабликов, сейчас над Украиной летает до 40 БПЛА.
Группа БПЛА на Чернигов с востока
БпЛА на Борисполь с севера
БпЛА на Шполу Черкасская область с юга
БпЛА на Киев с востока,
БпЛА в направлении Барышевки на Киевщине с севера
Группа БПЛА на севере Николаевщины северо-западным курсом
БпЛА в Винницкой области на Ситковке с юго-востока, на Теплик с востока
Кроме того, существует угроза ударов КАБами. В частности, для Запорожской области.
Удары РФ по Украине — последние новости
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Также под атакой врага оказалась Полтава. Россия нанесла удар по территории двух предприятий. В районе произошло аварийное отключение света. В результате удара России есть пострадавшие, среди которых — дети, и подтверждена гибель двух человек.