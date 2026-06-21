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- Київ
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У Києві лунають потужні вибухи
Які результати роботи ППО — наразі невідомо.
У Києві гучно — лунають вибухи. Працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Він закликав містян перебувати в укриттях до закінчення тривоги.
«У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», — написав міський голова о 12:35.
Крайня тривога у столиці лунала 22 хвилини. Які результати роботи ППО — наразі невідомо.
Станом на 12:42 по Україні пішли відбої повітряних тривог.
Раніше Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку через зліт винищувачів МіГ-31К. На всій території України оголосили тривогу.
Окрім того, за даними ПС, для деяких регіонів існує загроза ударних безпілотників.
Нагадаємо, ми повідомляли, що всю територію України вдень 21 червня охопила повітряна тривога через загрозу ракетного удару.