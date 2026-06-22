У Києві тривають пошуки зниклого чоловіка в озері Редькине: працюють рятувальники

Озеро / © unsplash.com

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У Києві вже третю добу поспіль тривають пошукові роботи в Оболонському районі, де в озері озеро Редькине зник чоловік. Наразі тіла не виявили.

По це повідомляє «КИЇВ24».

За інформацією рятувальників, проведенню робіт заважають складні умови: дно водойми замулене, а видимість у воді вкрай низька. Через це обстеження акваторії просувається повільно.

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У перший день фахівці перевірили близько 100 квадратних метрів дна, наступного — ще приблизно 2000 квадратних метрів. Попри це, зниклого чоловіка досі не знайдено.

У ДСНС нагадують, що від початку року на водоймах Києва загинуло 12 людей, з них троє — лише у червні. Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки: купатися тільки у дозволених місцях, не заходити у воду в стані сп’яніння та не залишати дітей без нагляду біля води.

Нагадаємо, у селі Сичавка на Одещині вже третю добу триває пошукова операція 10-річної дівчинки, яку під час відпочинку віднесло у відкрите море на надувному крузі. За даними ДСНС, інцидент стався під час купання на стихійному пляжі. До пошуків залучені рятувальники, водолази та фахівці з аеророзвідки. Роботи ускладнюються погодними умовами та особливостями морської течії. Вже обстежено кілометри узбережжя, значну площу морської поверхні та морського дна, проте дівчинку поки не знайдено.

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