ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
416
Час на прочитання
1 хв

Квартира та три ділянки: під Києвом банда шахраїв «віджала» майно жінки, поки та була за кордоном

У Крюківщині затримали банду «чорних» рієлторів, які «переписали» на себе квартиру і землю жінки, доки вона була за кордоном.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
3,7 млн збитків і перспектива 12 років тюрми: у Крюківщині затримали банду «чорних» рієлторів.

Троє спільників, серед яких нотаріус, привласнили квартиру й три ділянки землі у селі Крюківщина під Києвом.

Про це передають київські поліція і прокуратура.

43-річний чоловік, який працює у сфері нерухомості, дізнався про те, що мешканка Київщини виїхала за кордон, переписавши три свої земельні ділянки на батьків. Надалі він зробив підроблені довіреності на себе, що дозволяли йому розпоряджатися як квартирою, так і землею.

Надалі ділянки продавались підставним особам, а згодом перейшли у власність дядька організатора схеми. Земельні ділянки кілька разів об’єднували та ділили для того, щоб змінити їх кадастрові номери.

Квартиру жінки також намагалися перепродати кілька разів особам, наближеним до організатора схеми. Угоди проводились з допомогою нотаріуса, яка є знайомою організатора шахрайства.

Загальна сума збитків родині, нерухомістю якої заволоділи, становить 3,7 млн гривень. Наразі на все майно накладено арешт.

Трьом особам — організатору шахрайства, нотаріусу та родичу організатора повідомлено про підозри у шахрайстві, підробці документів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дата публікації
Кількість переглядів
416
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie