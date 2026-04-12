Квартира та три ділянки: під Києвом банда шахраїв «віджала» майно жінки, поки та була за кордоном

3,7 млн збитків і перспектива 12 років тюрми: у Крюківщині затримали банду «чорних» рієлторів.

Троє спільників, серед яких нотаріус, привласнили квартиру й три ділянки землі у селі Крюківщина під Києвом.

Про це передають київські поліція і прокуратура.

43-річний чоловік, який працює у сфері нерухомості, дізнався про те, що мешканка Київщини виїхала за кордон, переписавши три свої земельні ділянки на батьків. Надалі він зробив підроблені довіреності на себе, що дозволяли йому розпоряджатися як квартирою, так і землею.

Надалі ділянки продавались підставним особам, а згодом перейшли у власність дядька організатора схеми. Земельні ділянки кілька разів об’єднували та ділили для того, щоб змінити їх кадастрові номери.

Квартиру жінки також намагалися перепродати кілька разів особам, наближеним до організатора схеми. Угоди проводились з допомогою нотаріуса, яка є знайомою організатора шахрайства.

Загальна сума збитків родині, нерухомістю якої заволоділи, становить 3,7 млн гривень. Наразі на все майно накладено арешт.

Трьом особам — організатору шахрайства, нотаріусу та родичу організатора повідомлено про підозри у шахрайстві, підробці документів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

