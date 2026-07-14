У Києві чоловік прихистив підлітка, а потім залучив його до надавання секспослуг

Київська міська прокуратура / © Прокуратура міста Києва

Реклама

У Києві чоловік запропонував підлітку житло, а потім залучив до надавання інтимних послуг чоловікам за гроші.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у Facebook.

«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури 26-річному чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні дій сексуального характеру щодо неповнолітнього хлопця, якого він запросив жити в орендованій ним квартирі», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Як розповіли у прокуратурі, у вересні 2025 року підозрюваний познайомився у Телеграмі з 15-річним хлопцем, який опинився у важких життєвих обставинах і шукав тимчасове помешкання в Києві. Підліток, якого виховувала одна матір, переїхав у столицю, вступивши в училище.

«Як оплату за житло новому знайомому хлопець мав віддавати стипендію та допомагати з домашніми справами. Однак насправді все обернулось інакше. Вже першого ж вечора підозрюваний почав пригощати підлітка алкоголем та вступив з ним у статеві стосунки. Згодом він вирішив залучити неповнолітнього до надання інтимних послуг іншим чоловікам за гроші», — йдеться у повідомленні.

26-річний підозрюваний / © Київська міська прокуратура

Наразі відомо про щонайменше три таких випадки. За це підозрюваний, за даними прокуратури, отримав від клієнтів загалом 8 тисяч гривень.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16 років та торгівлі людьми.

Реклама

Нагадаємо, у Києві покарали пару сутенерів, які примушували секс-рабиню ставати колінами на гречку та занурюватись взимку у Дніпро.

Новини партнерів