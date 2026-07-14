«Ваши деньги связаны с РФ»: трое пенсионеров отдали псевдоработникам СБУ более 8 млн грн

Отдали миллионы «на проверку» СБУ: в Киеве разоблачили циничную схему похищения пожилых людей

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В Киеве три пенсионера отдали псевдоработникам СБУ «на проверку» более 8 млн грн.

Что известно о новой мошеннической схеме, рассказали в полиции и прокуратуре Киева.

Злоумышленники звонили по телефону пенсионерам, и, представляясь работниками СБУ, убеждали их передать сбережения якобы для их дальнейшей «легализации». В дальнейшем подозреваемые, выдавая себя за сотрудников СБУ, забирали у них деньги.

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В частности, в мошеннической схеме принимали участие двух киевлян в возрасте 23 и 31 года. Дельцы выполняли роль курьеров — получали от потерпевших деньги и передавали их другим участникам схемы конвертируя в криптовалюту.

Так, злоумышленники обманули 77-летнего мужчину. Накануне ему позвонил по телефону неизвестный, представившийся сотрудником СБУ и сообщил, что его сбережения якобы связаны с государством-агрессором, и для их сохранения необходимо передать деньги для дальнейшей «легализации». Мужчина передал псевдоправоохранителям более 13 тыс. долларов, 29 тыс. евро и 60 тыс. гривен.

31-летний фигурант по аналогичной схеме обманул 70-летнюю женщину. Представившись сотрудником СБУ, он получил от нее 14 тысяч долларов и 144 тысячи гривен.

Также 23-летний делец выманил деньги у 86-летнего жителя Днепровского района столицы, забрав у него 63 тыс. долларов и более 48 тыс. евро.

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Действия молодых людей квалифицированы как соучастие в мошенничестве (ч, 5 ст. 190 УК Украины). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Организаторы мошеннической схемы устанавливаются.

Ранее сообщалось, что под Киевом банда мошенников «отжала» имущество женщины, пока та была за границей.

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