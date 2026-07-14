В Киеве мужчина приютил подростка, а затем привлек его к оказанию секс-услуг

Киевская городская прокуратура / © Прокуратура города Киева

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В Киеве мужчина предложил подростку жилье, а затем привлек к предоставлению интимных услуг мужчинам за деньги.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook .

«Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры 26-летнего мужчину поставлено в известность о подозрении в совершении действий сексуального характера относительно несовершеннолетнего парня, которого он пригласил жить в арендованной им квартире», — говорится в сообщении.

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Как рассказали в прокуратуре, в сентябре 2025 года подозреваемый познакомился в Телеграмме с 15-летним парнем, который оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах и искал временное жилье в Киеве. Подросток, которого воспитывала одна мать, переехал в столицу, поступив в училище.

«Как оплату за жилье новому знакомому парень должен был отдавать стипендию и помогать с домашними делами. Однако на самом деле все обернулось иначе. Уже в первый же вечер подозреваемый начал угощать подростка алкоголем и вступил с ним в половые отношения. Впоследствии он решил привлечь несовершеннолетнего к предоставлению интимных услуг другим мужчинам за деньги», — говорится в сообщении.

26-летний подозреваемый / © Киевская городская прокуратура

Пока известно по меньшей мере о трех таких случаях. За это подозреваемый, по данным прокуратуры, получил от клиентов в целом 8 тысяч гривен.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет и торговле людьми.

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Напомним, в Киеве наказали пару сутенеров, заставлявших секс-рабыню становиться коленями на гречку и погружаться зимой в Днепр .

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