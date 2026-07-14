Во дворе образовалась огромная воронка: во время атаки на Киев сильно пострадала школа (видео)

В Дарницком районе повреждена школа

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В Дарницком районе Киева во время баллистической атаки 14 июля сильно пострадала школа: разрушена крыша, выбиты окна и образовалась огромная воронка.

Об этом сообщил глава Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации Александр Ковтунов.

«Снова пострадала сугубо гражданская инфраструктура, место, где учатся и занимаются спортом наши дети. К счастью, обошлось без пострадавших. Значительные повреждения получило здание учебного заведения: разрушены крыши, выбиты окна», — отметил он.

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Чиновник добавил, что из-за российских обстрелов частично разрушена спортивная инфраструктура: поврежден стадион с искусственным покрытием, забор и надувной купол рядом.

Наслідки атаки на Київ 14 липня. Відео: Олександр Ковтунов

Атака РФ по Киеву — что известно

Напомним, ночью около полуночи 14 июля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В столице раздавались взрывы, работали силы ПВО, но есть попадания. На местах ушибов возникли пожары. К счастью, обошлось без погибших и травмированных.

Воздушные силы отчитались о сбитии пяти баллистических ракет. Это, по мнению эксперта, может свидетельствовать, что Украина получила противобаллистические средства поражения.

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