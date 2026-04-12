Квартира и три участка: под Киевом банда мошенников «отжала» имущество женщины, пока та была за границей
В Крюковщине задержали банду черных риелторов, которые переписали на себя квартиру и землю женщины, пока она была за границей.
Трое подельников, среди которых нотариус, присвоили квартиру и три участка земли в селе Крюковщина под Киевом.
Об этом передают киевские полиции и прокуратура.
43-летний мужчина, работающий в сфере недвижимости, узнал о том, что жительница Киевщины выехала за границу, переписав три своих земельных участка на родителей. В последствии он сделал поддельные доверенности на себя, позволявшие ему распоряжаться как квартирой, так и землей.
В дальнейшем участки продавались подставным лицам, а затем перешли в собственность дяди организатора схемы. Земельные участки несколько раз объединялись и делились для того, чтобы изменить их кадастровые номера.
Квартиру женщины также пытались перепродать несколько раз лицам, приближенным к организатору схемы. Сделки проводились с помощью нотариуса, которая являлась знакомой организатора мошенничества.
Общая сумма ущерба семье, недвижимостью которой завладели, составляет 3,7 млн гривен. На все имущество наложен арест.
Трем лицам — организатору мошенничества, нотариусу и родственнику организатора сообщено о подозрениях в мошенничестве, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
