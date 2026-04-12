Квартира и три участка: под Киевом банда мошенников «отжала» имущество женщины, пока та была за границей

3,7 млн. убытков и перспектива 12 лет тюрьмы: в Крюковщине задержали банду «черных» риелторов.

Трое подельников, среди которых нотариус, присвоили квартиру и три участка земли в селе Крюковщина под Киевом.

Об этом передают киевские полиции и прокуратура.

43-летний мужчина, работающий в сфере недвижимости, узнал о том, что жительница Киевщины выехала за границу, переписав три своих земельных участка на родителей. В последствии он сделал поддельные доверенности на себя, позволявшие ему распоряжаться как квартирой, так и землей.

В дальнейшем участки продавались подставным лицам, а затем перешли в собственность дяди организатора схемы. Земельные участки несколько раз объединялись и делились для того, чтобы изменить их кадастровые номера.

Квартиру женщины также пытались перепродать несколько раз лицам, приближенным к организатору схемы. Сделки проводились с помощью нотариуса, которая являлась знакомой организатора мошенничества.

Общая сумма ущерба семье, недвижимостью которой завладели, составляет 3,7 млн гривен. На все имущество наложен арест.

Трем лицам — организатору мошенничества, нотариусу и родственнику организатора сообщено о подозрениях в мошенничестве, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

