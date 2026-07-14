На подвір’ї утворилася величезна вирва: під час атаки на Київ сильно постраждала школа (відео)

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У Дарницькому районі Києва під час балістичної атаки 14 липня сильно постраждала школа: зруйновано дах, вибито вікна та утворилася величезна вирва.

Про це повідомив голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Ковтунов.

«Знову постраждала суто цивільна інфраструктура, місце, де навчаються та займаються спортом наші діти. На щастя, обійшлося без постраждалих. Значних пошкоджень зазнала будівля закладу освіти: зруйновано дах, вибито вікна», — зауважив він.

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Посадовець додав, що через російський обстріл частково поруйновано спортивну інфраструктуру: пошкоджено стадіон зі штучним покриттям, огорожу та надувний купол поруч.

Наслідки атаки на Київ 14 липня. Відео: Олександр Ковтунов

Атака РФ по Києву — що відомо

Нагадаємо, вночі близько опівночі 14 липня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. У столиці лунали вибухи, працювали сили ППО, але є влучання. На місцях ударів виникли пожежі. На щастя, минулося без загиблих і травмованих.

Повітряні сили відзвітували про збиття п’яти балістичних ракет. Це, на думку експерта, може свідчити про те, що Україна отримала протибалістичні засоби ураження.

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