ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

У Дарницькому районі пошкоджено школу

У Дарницькому районі пошкоджено школу

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
493
Час на прочитання
1 хв
У Дарницькому районі пошкоджено школу

На подвір’ї утворилася величезна вирва: під час атаки на Київ сильно постраждала школа (відео)

Внаслідок російської атаки на Київ сильно постраждали школа та стадіон.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Коментарі

У Дарницькому районі Києва під час балістичної атаки 14 липня сильно постраждала школа: зруйновано дах, вибито вікна та утворилася величезна вирва.

Про це повідомив голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Ковтунов.

«Знову постраждала суто цивільна інфраструктура, місце, де навчаються та займаються спортом наші діти. На щастя, обійшлося без постраждалих. Значних пошкоджень зазнала будівля закладу освіти: зруйновано дах, вибито вікна», — зауважив він.

Посадовець додав, що через російський обстріл частково поруйновано спортивну інфраструктуру: пошкоджено стадіон зі штучним покриттям, огорожу та надувний купол поруч.

Наслідки атаки на Київ 14 липня. Відео: Олександр Ковтунов

Атака РФ по Києву — що відомо

Нагадаємо, вночі близько опівночі 14 липня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. У столиці лунали вибухи, працювали сили ППО, але є влучання. На місцях ударів виникли пожежі. На щастя, минулося без загиблих і травмованих.

Повітряні сили відзвітували про збиття п’яти балістичних ракет. Це, на думку експерта, може свідчити про те, що Україна отримала протибалістичні засоби ураження.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
493
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie