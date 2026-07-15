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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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212
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Погода у Києві різко зміниться: синоптики попередили, чого очікувати — детальний прогноз

Мешканців столиці та Київщини порадує тепла й безхмарна погода в середині робочого тижня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Фото ілюстративне

Фото ілюстративне / © pexels.com

У середу, 15 липня, у столиці та Київській області пануватиме комфортна й суха погода з ясним небом та температурою повітря до 28 градусів тепла.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко 15 липня у істотних опадів не передбачається, максимальна температура повітря становитиме від +26 до +27 градусів тепла.

В Українському гідрометцентрі синоптики прогнозують на Київщині хмарну погоду, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів вище нуля.

У Києві вночі очікується від +17 до +19 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +26…+28 градусів тепла.

За даними погодного порталу Sinoptik, ранок у Києві буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах від +19 до +28 градусів тепла.

Погода у Києві 15 липня / © скриншот

Погода у Києві 15 липня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 15 липня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
212
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