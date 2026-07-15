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- Київ
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Погода у Києві різко зміниться: синоптики попередили, чого очікувати — детальний прогноз
Мешканців столиці та Київщини порадує тепла й безхмарна погода в середині робочого тижня.
У середу, 15 липня, у столиці та Київській області пануватиме комфортна й суха погода з ясним небом та температурою повітря до 28 градусів тепла.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко 15 липня у істотних опадів не передбачається, максимальна температура повітря становитиме від +26 до +27 градусів тепла.
В Українському гідрометцентрі синоптики прогнозують на Київщині хмарну погоду, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів вище нуля.
У Києві вночі очікується від +17 до +19 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +26…+28 градусів тепла.
За даними погодного порталу Sinoptik, ранок у Києві буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Температура повітря вдень коливатиметься в межах від +19 до +28 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 15 липня.
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