Транспорт дорожчає

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Заплановане підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті та маршрутках Києва може мати значно ширший економічний ефект, ніж просто збільшення витрат мешканців столиці.

Про це в коментарі УНІАН розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За його словами, наслідки зміни тарифів проявляться не одразу, а поступово, коли збільшаться витрати працівників на дорогу до роботи.

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«Економічний ефект поступово переноситиметься на кінцеві товари через здорожчання саме видатків робітників. Спочатку проїзд метро — 30 грн, маршрутка — 25 грн. Далі підуть приміські маршрутки, бо це ланцюгова реакція», — пояснив Шевчишин.

Він зазначив, що дорожчий проїзд означатиме зростання витрат домогосподарств. У відповідь працівники вимагатимуть підвищення зарплат або компенсації транспортних витрат, а роботодавці змушені будуть шукати кошти для цього.

«Бізнес почне переносити це на кінцевий товар. І почнеться здорожчання саме кінцевого товару. Будуть складнощі по логістиці з такими цінами. Буде якийсь період адаптації, люди почнуть шукати можливості ближче знайти роботу», — зазначив аналітик.

Здорожчання відчують не лише кияни

Шевчишин вважає, що зміна тарифів у столиці вплине навіть на загальноукраїнські показники інфляції, адже Київ має значну частку населення країни та економічної активності.

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Водночас оцінити масштаб впливу наразі складно.

«З одного боку ми „вимиваємо“ з роздрібного сектору гроші, а з іншого переносимо його на транспортні послуги. Але я схиляюся більше до негативного ефекту», — сказав він.

Які товари додадуть у ціні

На думку експерта, не варто очікувати різкого стрибка цін на окремі категорії товарів. Здорожчання буде поступовим і торкнеться практично всіх сфер економіки.

«Тут ланцюжок значно довший, тому це буде помірне зростання, яке широким шаром буде розмазане по всіх товарах і послугах», — пояснив він.

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За словами Шевчишина, додаткові витрати бізнесу на оплату праці неминуче позначаться на кінцевій вартості продукції.

«Коли робітникам кафе, ресторанів, крамниць, магазинів потрібно доїхати, то цим людям потрібно більше заплатити грошей. Тобто ваша краватка коштуватиме на кілька гривень дорожче. Будь-який продукт буде просто трошки дорожчий», — додав аналітик.

Скільки доведеться витрачати на транспорт

За оцінками експерта, після підвищення тарифів середньостатистичний киянин, який щодня користується громадським транспортом, може витрачати приблизно на 1 тис. грн більше на місяць.

Якщо ж користуватися чотирма маршрутками на день за новим тарифом 25 грн за поїздку, то місячні витрати за 22 робочі дні становитимуть близько 2,2 тис. грн.

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Нагадаємо, в Україні дорожчає комуналка. В деяких областях країни почалося лавиноподібне зростання цін на холодну воду для населення, але Київ поки тримається.

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