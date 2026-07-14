Какие последствия для украинцев будет иметь повышение тарифов на проезд в Киеве — эксперт предупредил

Транспорт дорожает

Реклама

Запланированное повышение тарифов на проезд в общественном транспорте и маршрутках Киева может иметь более широкий экономический эффект, чем просто увеличение расходов жителей столицы.

Об этом в комментарии рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, последствия смены тарифов проявятся не сразу, а постепенно, когда увеличатся затраты работников на дорогу к работе.

Реклама

«Экономический эффект будет постепенно переноситься на конечные товары из-за удорожания именно расходов рабочих. Сначала проезд метро — 30 грн, маршрутка — 25 грн. Далее последуют пригородные маршрутки, потому что это цепная реакция», — объяснил Шевчишин.

Эксперт отметил, что более дорогой проезд будет означать рост расходов домохозяйств. В ответ работники потребуют повышения зарплат или компенсации транспортных расходов, а работодатели вынуждены будут искать средства для этого.

«Бизнес начнёт переносить это на конечный товар. И начнется удорожание именно конечного товара. Будут сложности по логистике по таким ценам. Будет какой-то период адаптации, люди начнут искать возможности поближе найти работу», — отметил аналитик.

Подорожание почувствуют не только киевляне

Шевчишин считает, что изменение тарифов в столице повлияет даже на общеукраинские показатели инфляции, ведь у Киева значительная доля населения страны и экономической активности.

Реклама

При этом оценить масштаб влияния сложно.

«С одной стороны мы „вымываем“ из розничного сектора деньги, а с другой переносим его на транспортные услуги. Но я больше склоняюсь к негативному эффекту», — сказал он.

Какие товары добавить в цене

По мнению эксперта, не стоит ожидать резкого скачка цен на отдельные категории товаров. Удорожание будет постепенным и коснется практически всех сфер экономики.

«Здесь цепочка значительно длиннее, поэтому это будет умеренный рост, который широким слоем будет размазан по всем товарам и услугам», — пояснил Шевчишин.

Реклама

По его словам, дополнительные расходы бизнеса на оплату труда неизбежно скажутся на конечной стоимости продукции.

«Если рабочим кафе, ресторанов, лавок, магазинов нужно доехать, то этим людям нужно больше заплатить денег. То есть ваш галстук будет стоить на пару гривен дороже. Любой продукт будет просто дороже», — добавил аналитик.

Сколько придется тратить на транспорт

По оценкам эксперта, после повышения тарифов ежедневно пользующийся общественным транспортом среднестатистический киевлянин может тратить примерно на 1 тыс. грн больше в месяц.

Если же пользоваться четырьмя маршрутками в день по новому тарифу 25 грн за поездку, то месячные расходы за 22 рабочих дня составят около 2,2 тыс. грн.

Реклама

Напомним, в Украине дорожает коммуналка. В некоторых областях страны начался лавинообразный рост цен на холодную воду для населения, но Киев пока держится.

Новости партнеров