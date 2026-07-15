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В среду, 15 июля, в столице и Киевской области будет комфортная и сухая погода с ясным небом и температурой воздуха до 28 градусов тепла.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 15 июля значительных осадков не ожидается, максимальная температура воздуха составит от +26 до +27 градусов тепла.

В Украинском гидрометцентре синоптики прогнозируют в Киевской области облачную погоду без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

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Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +14 до +19 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +28 градусов выше нуля.

В Киеве ночью ожидается от +17 до +19 градусов тепла, днём столбики термометров поднимутся до +26…+28 градусов тепла.

По данным метеопортала Sinoptik, утром в Киеве будет безоблачно, и до конца дня небо останется ясным. Осадков не ожидается.

Температура воздуха днём будет колебаться в пределах от +19 до +28 градусов тепла.

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Погода в Киеве 15 июля

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 15 июля.

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