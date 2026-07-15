Проезд в метро

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Уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец резко отреагировал на повышение стоимости проезда в коммунальном транспорте Киева до 30 гривен. По его мнению, такое решение не имеет должного обоснования и может привести к удорожанию товаров и услуг.

Об этом он написал на официальной странице.

Омбудсман обратил внимание, что у Киева самый большой бюджет среди украинских городов, однако это не помешало существенно повысить стоимость проезда.

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«Парадокс — самый богатый город страны повышает цену на проезд. Город, у которого самый большой бюджет в Украине — более 106 млрд гривен. Еще вчера метро стоило 8 гривен, сегодня — 30. Рост — в 3,75 раза или на 275%. Только какое обоснование этому росту? Надлежащего — ноль», — написал Лубинец.

Почему это коснется всех киевлян

По словам омбудсмана, повышение тарифа повлияет не только на пассажиров общественного транспорта.

«Рост цены на метро — это не только о метро. За ним подтянутся маршрутки, автобусы и такси. Подорожает доставка продуктов, бизнес переведет новейшие издержки на потребителей, а это значит новый виток инфляции. Увеличатся цены на продукты, услуги и почти всю повседневную жизнь. В конце концов, заплатит за это каждый киевлянин», — подчеркнул он.

Лубинец также обратил внимание на стоимость безлимитного проездного месячного.

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«3656 гривен в месяц на одного человека. Это дороже, чем в Копенгагене, Хельсинки и Вене. Это восьмое место среди самых дорогих месячных проездных в Европе», — отметил омбудсман.

В то же время он подчеркнул, что сравнивать стоимость билетов некорректно.

«Там более высокие зарплаты, другие социальные гарантии и значительно большая покупательная способность. Надо сравнивать, сколько человек вынужден отдать из своей зарплаты, чтобы просто добраться на работу, в школу или врач», — написал он.

По мнению омбудсмана, городские власти должны объяснить причины такого решения и ответить, что получат пассажиры после повышения тарифов.

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«30 гривен за метро — это не просто новый тариф. Это новая стоимость жизни в столице. И если власти не объясняют, почему люди должны платить почти в четыре раза больше, не предлагая ни лучшего качества услуг, ни роста доходов, то это уже не транспортная реформа. Это переложение финансового бремени на киевлян в то время, когда большинство семей и так живет в условиях войны, инфляции и постоянного подорожания», — заявил Лубинец.

Рост цены за проезд в Киеве — последние новости

Напомним, депутат Киевсовета Леонид Емец заявлял, что из-за отсутствия пленарного заседания Киевсовета не удавалось рассмотреть проект о запрещении повышения тарифов. По его словам, также в ближайшее время планируется поднять тарифы на воду.

К слову, в Киеве с 1 июля по 31 августа приостановят безвозмездный проезд для школьников во время летних каникул. Учащиеся смогут пользоваться транспортом со скидкой 75% на проездные билеты. Месячный безлимитный проездной обойдется в 325 грн, во вторую половину месяца — 162,50 грн. Разовые поездки на учащийся билет без скидки. Также приостанавливается бесплатный проезд для курсантов военных вузов.

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