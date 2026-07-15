У Києві рекордно зросла вартість проїзду в громадському транспорті: скільки коштує квиток

Фото ілюстративне / © Facebook/Київпастранс

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Доповнено додатковими матеріалами

У столиці від 15 липня змінюються тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Вартість однієї поїздки в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та фунікулері зросла до 30 гривень.

Відповідне розпорядження підписав мер Києва Віталій Кличко.

Для пасажирів, які користуються електронним квитком та поповнюють транспортну картку на велику кількість поїздок, діє гнучка система знижок. У такому разі вартість однієї поїздки залежатиме від обсягу одноразового поповнення:

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від 1 до 9 поїздок — 30 грн за кожну;

від 10 до 19 поїздок — 28,90 грн;

від 20 до 29 поїздок — 27,80 грн;

від 30 до 39 поїздок — 26,60 грн;

від 40 до 49 поїздок — 25,50 грн;

50 поїздок — 25 грн за одну поїздку.

Крім того, від 1 серпня у Києві запровадять новий тип проїзного документа — спеціальний квиток вартістю 60 гривень. Він дозволить пасажирам здійснювати необмежену кількість пересадок на будь-який вид комунального транспорту впродовж 90 хвилин від моменту активації.

Усі поїздки, куплені до 14 липня включно, залишаться дійсними протягом наступних двох місяців — до 14 вересня. Якщо пасажир не встигне їх використати до цього терміну, весь невикористаний залишок автоматично трансформується у грошовий еквівалент і зарахується на баланс транспортної картки.

Раніше ТСН.ua розповідав, як киянам можна їздити за старими цінами ще два місяці.

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