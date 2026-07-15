В Киеве стоимость проезда в общественном транспорте выросла до рекордного уровня: сколько стоит билет

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © Facebook/Киевпастранс

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В столице с 15 июля изменились тарифы на проезд в коммунальном общественном транспорте. Стоимость одной поездки в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере выросла до 30 гривен.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Киева Виталий Кличко.

Для пассажиров, которые пользуются электронным билетом и пополняют транспортную карту на большое количество поездок, действует гибкая система скидок. В таком случае стоимость одной поездки будет зависеть от суммы одноразового пополнения:

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от 1 до 9 поездок — 30 грн за каждую;

от 10 до 19 поездок — 28,90 грн;

от 20 до 29 поездок — 27,80 грн;

от 30 до 39 поездок — 26,60 грн;

от 40 до 49 поездок — 25,50 грн;

50 поездок — 25 грн за одну поездку.

Кроме того, с 1 августа в Киеве введут новый тип проездного документа — специальный билет стоимостью 60 гривен. Он позволит пассажирам совершать неограниченное количество пересадок на любой вид общественного транспорта в течение 90 минут с момента активации.

Все поездки, приобретенные до 14 июля включительно, останутся действительными в течение следующих двух месяцев — до 14 сентября. Если пассажир не успеет их использовать до этого срока, весь неиспользованный остаток автоматически преобразуется в денежный эквивалент и будет зачислен на баланс транспортной карты.

Ранее ТСН.ua рассказывал, как киевляне могут пользоваться услугами по старым ценам еще два месяца.

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