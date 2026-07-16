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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1768
Время на прочтение
1 мин

Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: раздались мощные взрывы

Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Взрывы в Киеве

Взрывы в Киеве / © Getty Images

Российские захватчики в ночь на 16 июня атаковали Киев баллистическими ракетами.

Об этом говорится в сообщении КМВА.

«Находитесь в безопасных местах! Враг атакует город баллистикой!» — сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.

В воздушных силах заявили, что враг атаковал столицу несколькими баллистическими ракетами.

Ранее сообщалось, что эксперт Геннадий Хазан объяснил, почему для сбивания С-400 не хватает ракет-перехватчиков и почему спасением от ударов является превентивное уничтожение пусковых установок в РФ.

Мы ранее информировали, что в результате российской атаки на Киев сильно пострадали школа и стадион.

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Дата публикации
Количество просмотров
1768
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