Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: раздались мощные взрывы

Взрывы в Киеве / © Getty Images

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Российские захватчики в ночь на 16 июня атаковали Киев баллистическими ракетами.

Об этом говорится в сообщении КМВА.

«Находитесь в безопасных местах! Враг атакует город баллистикой!» — сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.

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В воздушных силах заявили, что враг атаковал столицу несколькими баллистическими ракетами.

Ранее сообщалось, что эксперт Геннадий Хазан объяснил, почему для сбивания С-400 не хватает ракет-перехватчиков и почему спасением от ударов является превентивное уничтожение пусковых установок в РФ.

Мы ранее информировали, что в результате российской атаки на Киев сильно пострадали школа и стадион.

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