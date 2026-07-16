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Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: раздались мощные взрывы
Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами.
Российские захватчики в ночь на 16 июня атаковали Киев баллистическими ракетами.
Об этом говорится в сообщении КМВА.
«Находитесь в безопасных местах! Враг атакует город баллистикой!» — сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.
В воздушных силах заявили, что враг атаковал столицу несколькими баллистическими ракетами.
Ранее сообщалось, что эксперт Геннадий Хазан объяснил, почему для сбивания С-400 не хватает ракет-перехватчиков и почему спасением от ударов является превентивное уничтожение пусковых установок в РФ.
Мы ранее информировали, что в результате российской атаки на Киев сильно пострадали школа и стадион.