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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
24
Время на прочтение
1 мин

Адвокат за $30 тыс. обещал женщине «идеальное» раздел имущества после развода: как его разоблачили

В Киеве адвокат хотел за $30 тысяч «решить» клиентке трехкомнатную квартиру после развода.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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В Киеве задержали адвоката-мошенника: какую схему наживы придумал на клиентах

В Киеве задержали адвоката-мошенника: какую схему наживы придумал на клиентах

В Киеве разоблачили адвоката, требовавшего у клиентки солидную взятку. За 30 тысяч долларов США он обещал «договориться» с судьей о выгодном разделе имущества после развода.

Об этом сообщают пресс-службы Нацполиции столицы и СБУ.

За эту сумму адвокат обещал незаконно повлиять на решение судьи о разделе имущества супругов в пользу клиентки. Пообещал, что женщина получит в собственность трехкомнатную квартиру, денежную компенсацию за половину стоимости авто и долю в двух объектах незавершенного строительства.

Юрист уверял женщину, что имеет личные связи в суде для решения этого вопроса.

Правоохранители задокументировали преступления фигуранта и задержали его «с поличным» вблизи одного из рынков Киева во время передачи взятки

Задержанному уже объявили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием, соединенное с требованием неправомерной выгоды). Взяточнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киеве задержали молодых людей, которые выманивали деньги у пенсионеров под видом спецслужб.

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Дата публикации
Количество просмотров
24
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