- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 24
- Время на прочтение
- 1 мин
Адвокат за $30 тыс. обещал женщине «идеальное» раздел имущества после развода: как его разоблачили
В Киеве адвокат хотел за $30 тысяч «решить» клиентке трехкомнатную квартиру после развода.
В Киеве разоблачили адвоката, требовавшего у клиентки солидную взятку. За 30 тысяч долларов США он обещал «договориться» с судьей о выгодном разделе имущества после развода.
Об этом сообщают пресс-службы Нацполиции столицы и СБУ.
За эту сумму адвокат обещал незаконно повлиять на решение судьи о разделе имущества супругов в пользу клиентки. Пообещал, что женщина получит в собственность трехкомнатную квартиру, денежную компенсацию за половину стоимости авто и долю в двух объектах незавершенного строительства.
Юрист уверял женщину, что имеет личные связи в суде для решения этого вопроса.
Правоохранители задокументировали преступления фигуранта и задержали его «с поличным» вблизи одного из рынков Киева во время передачи взятки
Задержанному уже объявили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием, соединенное с требованием неправомерной выгоды). Взяточнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что в Киеве задержали молодых людей, которые выманивали деньги у пенсионеров под видом спецслужб.