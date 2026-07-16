ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
1 хв

Температура піде вгору: якої погоди очікувати у Києві та області 16 липня

У четвер столичний регіон опиниться під впливом сухої та теплої повітряної маси.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Фото ілюстративне

Фото ілюстративне / © pexels.com

У четвер, 16 липня, у Києві та на Київщині утримається тепла й суха погода з мінливою хмарністю та комфортною температурою в межах +26…+30.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у столиці 16 буде тепла погода, а стовпчики термометрів показуватимуть від +26 до +27 градусів тепла. Істотних опадів не передбачається.

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, 16 липня на Київщині буде хмарно із проясненнями. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вдень коливатиметься від +25 до +30 градусів тепла.

У Києві очікується від +28 до +30 градусів тепла.

За даними погодного сайту Sinoptik, у Києві похмурій ночі на зміну прийде ясний ранок та день, хмари на небі з’являться лише ввечері. Без опадів. Стовпчики термометрів впродовж дня показуватимуть від +20 до 28 градусів тепла.

Погода у Києві 16 липня / © скриншот

Погода у Києві 16 липня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 16 липня.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
14
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie