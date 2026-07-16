Температура піде вгору: якої погоди очікувати у Києві та області 16 липня

Фото ілюстративне / © pexels.com

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У четвер, 16 липня, у Києві та на Київщині утримається тепла й суха погода з мінливою хмарністю та комфортною температурою в межах +26…+30.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у столиці 16 буде тепла погода, а стовпчики термометрів показуватимуть від +26 до +27 градусів тепла. Істотних опадів не передбачається.

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, 16 липня на Київщині буде хмарно із проясненнями. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура повітря по області вдень коливатиметься від +25 до +30 градусів тепла.

У Києві очікується від +28 до +30 градусів тепла.

За даними погодного сайту Sinoptik, у Києві похмурій ночі на зміну прийде ясний ранок та день, хмари на небі з’являться лише ввечері. Без опадів. Стовпчики термометрів впродовж дня показуватимуть від +20 до 28 градусів тепла.

Погода у Києві 16 липня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 16 липня.

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