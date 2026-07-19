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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Угроза блэкаута в Киеве: эксперт предупредил о новой тактике ударов РФ

В случае концентрации массированных зимних ударов РФ в Киеве защита энергосистемы потребует совместных усилий городских, центральных властей и госкомпаний из-за угрозы для объектов управления страной.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

Если российские оккупационные войска сохранят свою нынешнюю тактику и зимой сосредоточат большинство массированных воздушных ударов в Киеве, защитить энергетическую инфраструктуру столицы будет очень сложно.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По словам эксперта, подготовка к столь сложному сценарию должна начаться немедленно. При этом усилий киевской мэрии будет недостаточно — к процессу подготовки и защиты города должны оперативно присоединиться центральные органы власти, а также крупные государственные компании.

«В Киеве сосредоточены ключевые органы управления государством и объекты критической инфраструктуры общенационального значения», — подчеркнул Владимир Омельченко, объясняя особую уязвимость и стратегическую важность столичной энергосистемы.

Специалисты отмечают, что концентрированные удары РФ по одному региону способны создать чрезмерную нагрузку на систему противовоздушной обороны и локальные энергетические узлы, поэтому противодействие этой угрозе требует координации на самом высоком государственном уровне.

Ранее мы писали о том, какие устройства помогут пережить блэкаут.

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Дата публикации
Количество просмотров
226
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