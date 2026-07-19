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- Киев
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Угроза блэкаута в Киеве: эксперт предупредил о новой тактике ударов РФ
В случае концентрации массированных зимних ударов РФ в Киеве защита энергосистемы потребует совместных усилий городских, центральных властей и госкомпаний из-за угрозы для объектов управления страной.
Если российские оккупационные войска сохранят свою нынешнюю тактику и зимой сосредоточат большинство массированных воздушных ударов в Киеве, защитить энергетическую инфраструктуру столицы будет очень сложно.
Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
По словам эксперта, подготовка к столь сложному сценарию должна начаться немедленно. При этом усилий киевской мэрии будет недостаточно — к процессу подготовки и защиты города должны оперативно присоединиться центральные органы власти, а также крупные государственные компании.
«В Киеве сосредоточены ключевые органы управления государством и объекты критической инфраструктуры общенационального значения», — подчеркнул Владимир Омельченко, объясняя особую уязвимость и стратегическую важность столичной энергосистемы.
Специалисты отмечают, что концентрированные удары РФ по одному региону способны создать чрезмерную нагрузку на систему противовоздушной обороны и локальные энергетические узлы, поэтому противодействие этой угрозе требует координации на самом высоком государственном уровне.
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