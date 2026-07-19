Київський метрополітен

Реклама

У Києві відновила роботу станція метро «Лук’янівська», яка зазнала пошкоджень унаслідок російської ракетної атаки в ніч проти 19 липня.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

«Станція метро „Лукʼянівська“ відновила роботу з пасажирських перевезень. Метрополітен працює у звичайному режимі», — йдеться у повідомленні КМДА.

Реклама

Під час нічного ракетного удару Росії по столиці станція «Лук’янівська» вже увосьме за час повномасштабної війни зазнала пошкоджень.

Крім того, внаслідок ворожої атаки було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Хрещатик».

Попри завдані руйнування, працівники Київського метрополітену оперативно ліквідували наслідки обстрілу та відновили роботу станції. Як і після кожної з попередніх атак, «Лук’янівська» знову приймає пасажирів у звичайному режимі.

Нагадаємо, Росія у ніч проти 19 липня атакувала Київ балістичними ракетами. Протягом ночі по Києву було застосовано, ймовірно, рекордну кількість балістичного/гіперзвукового озброєння.

Реклама

Новини партнерів