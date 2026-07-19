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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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320
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Негода насувається: в одному з регіонів оголосили перший рівень небезпеки

Жителів Київщини закликали до обережності через погіршення погоди.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Негода у Києві. Фото ілюстративне

Негода у Києві. Фото ілюстративне / © Facebook/Маргарита Волошина

У найближчі години та до кінця доби 19 липня на території Києва та Київської області очікується різке погіршення погодних умов.

Про це передає Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, у найближчі дві години з утриманням до кінця доби 19 липня очікуються грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Складні погодні умови можуть негативно вплинути на роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Водіям рекомендують не паркувати автомобілі під деревами та великими рекламними щитами, а пішоходам — за можливості перечекати негоду в приміщеннях.

Раніше ми писали, що у більшості областей України очікується суттєве погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують грози, місцями град, шквали та сильні дощі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
320
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