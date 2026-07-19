Негода насувається: в одному з регіонів оголосили перший рівень небезпеки

Негода у Києві. Фото ілюстративне / © Facebook/Маргарита Волошина

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У найближчі години та до кінця доби 19 липня на території Києва та Київської області очікується різке погіршення погодних умов.

Про це передає Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, у найближчі дві години з утриманням до кінця доби 19 липня очікуються грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

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Складні погодні умови можуть негативно вплинути на роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Водіям рекомендують не паркувати автомобілі під деревами та великими рекламними щитами, а пішоходам — за можливості перечекати негоду в приміщеннях.

Раніше ми писали, що у більшості областей України очікується суттєве погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують грози, місцями град, шквали та сильні дощі.

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