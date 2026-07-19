РФ ударили по предприятиям Киева, известным еще от СССР: Флэш указал на логику врага

Атака на Киев 19 июля / © Управление ГСЧС Киева

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Во время очередной ночной ракетной атаки российские войска нанесли баллистические удары по предприятиям Киева, работающим еще с советских времен.

Об этом заявил военный специалист по системам РЭБ и связи, бывший советник министра обороны и новый советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов.

По его словам, из соображений безопасности точные локации попаданий не разглашаются. В то же время, оценивая характер обстрелов промышленных объектов столицы, Сергей Флеш выделил четыре основных сценария, которыми руководствуется разведка противника:

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1. Флэш уверен, что если предприятие действительно занимается чем-то критически важным и военным, это производство будет под землей. Атаковать его бесполезно и враг это понимает.

2. По словам советника президента, многие предприятия зарабатывали за счет аренды и сдавали свои помещения субподрядчикам.

«Территории огромные, целые гектары. В каком-нибудь арендованном цехе размером 10 на 20 метров могут делать что-то мелкое на субподряде. Какие-то антенны для РЭБ, пропеллеры для FPV. Руководство завода вообще не знает об этом. Информация вытекает к врагу и предприятие получает удар», — говорит эксперт.

3. Еще один вариант, по мнению Флеша, когда кто-то использует территорию завода как временный бесплатный склад «для того, что там хранить нельзя».

4. Промышленный объект в пределах Киева является удобным поводом для обстрела города с целью устрашения.

«Предприятие может вообще ничего не делать, главное, что оно в Киеве. Киев нужно запугивать. Завод отличный повод для этого», — объяснил эксперт.

Флэш подчеркнул, что агентура врага работает, поэтому нужно быть очень осторожными и не допускать ошибок.

Атака РФ по Киеву — последние новости

Напомним, ночью 19 июля Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами. От российских обстрелов пострадали пять районов столицы. В одном из них горел многоэтажный жилой дом. Один человек погиб, 16 получили ранения.

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В частности, во время ночного ракетного удара по столице станция «Лукьяновская» уже восьмой раз за время полномасштабной войны получила повреждения.

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