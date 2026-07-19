Атака на Київ 19 липня / © Управління ДСНС Києва

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 19 липня Росія атакувала балістичними ракетами Київ та область. У столиці у різних районах виникли пожежі, є постраждалі та загиблий. Під ударом ворога опинилися цивільні та складські об’єкти.

Все, що відомо про наслідки атаки у столиці та області — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Які райони постраждали в Києві і куди била Росія

За даними рятувальників, під час масштабної атаки постраждали 5 районів столиці. Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, гуртожиток, будівлю кінотеатру, станцію метрополітену, офісні приміщення та припарковані автомобілі.

Реклама

Солом’янський район : триває гасіння пожежі в офісній будівлі. Ліквідовано пожежу в житловому та нежитловому будинках.

Шевченківський район : ліквідовано загоряння автомобілів і триповерхової будівлі. Із будівлі деблокували людей. Локалізовано пожежу в нежитловій будівлі. Там загинула одна людина.

Святошинський район : пожежу на даху приватного житлового будинку ліквідовано. Врятовано чотирьох мешканців.

Деснянський район : локалізовано пожежу на обох локаціях у нежитлових будівлях.

Дніпровський район: зафіксовано загоряння автомобілів, нежитлової будівлі та гуртожитку.

© Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

Мер Києва Віталій додав, що у Солом’янському районі через атаку росіян палав пʼятиповерховий житловий будинок. Працівники ДСНС рятували мешканців із вікон за допомогою автодрабини.

Станом на 08:00 у ДСНС уточнили, що роботи тривають у Шевченківському районі. Там вогнеборці локалізували пожежі в нежитлових будівлях та на відкритій території, а також у Солом’янському районі на місці пошкодження 5-поверхового житлового будинку.

У Деснянському районі та за однією з адрес у Солом’янському — пожежі ліквідовані.

Під час атаки знову постраждала станція метро «Лук’янівська». Попередньо ракета влучила у підземний перехід, внаслідок чого пошкоджено вестибюль станції. Станом на ранок наразі зачинена.

Реклама

Який вигляд має станція «Лук’янівська». Відео: Радіо Свобода / © соцмережі

© Управління ДСНС Києва

У КМДА зауважили, що унаслідок балістичної атаки громадський транспорт у Києві курсує зі змінами. Під час обстрілу Росія пошкодила контактну мережу. Це призвело до обмеження руху на окремих ділянках.



Також затримується рух тролейбусів №№ 6, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 33, трамваїв №№ 14, 15, 18 та автобусів №№ 2, 9, 50, 112. За маршрутами трамваїв №№ 14, 15 організовано тимчасове автобусне сполучення:

Росія атакувала Київ балістикою

У Повітряних силах під час атаки повідомляли про балістичні ракети, які летіли на Київ. Ворожі цілі заходили через Чернігівську область. Росія випустила низку ракет із Брянська.

За даними моніторингових каналів, упродовж приблизно 40 хвилин Росія випустила по Києву близько 40 балістичних ракет типів «Іскандер-М», «Циркон» та С-400. Тобто одна ракета за хвилину.

Як уточнили у Повітряних Силах, основний удар ворога цієї ночі був по Києву.

Реклама

Загалом Росія атакувала Україну ударними БпЛА, ракетами повітряного та наземного базування різних типів: 166 засобів повітряного нападу. Це 41 ракету і 125 БпЛА різних типів:

10 протикорабельних ракет 3М22 Циркон (райони пусків — Курська обл., рф);

25 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пусків — Брянська, Курська обл., — рф);

3 протикорабельні ракети Онікс (райони пусків — ТОТ АР Крим);

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків — повітряний простір над акваторією Чорного моря);

125 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу «Пародія», баражуючих боєприпасів типу «Бандероль» (із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово — рф, Гвардійське — ТОТ АР Крим).

© Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

Під час атаки силами ППО збито чи подавлено 126 цілей, а саме — 18 ракет та 108 безпілотників різних типів:

17 ракет Іскандер-М/Циркон/С-400;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

108 ворожих БпЛА різних типів.

«Станом на 08:30 зафіксовано влучання 23 ракет та 10 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях», — сказано у заяві.

Кількість жертв у столиці — останні дані

За інформацією офіційних джерел, станом на ранок відомо, що кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу збільшилася до 15 осіб.

Реклама

Раніше у ДСНС Києва інформували, що через балістичну атаку на Київ постраждали 13 людей, а одна загинула.

У Національній поліції додали, що загибла — це 89-річна жінка у Шевченківському районі внаслідок ворожого обстрілу.

Кличко уточнив, що у стаціонарах міських лікарень перебувають 9 із 15 постраждалих внаслідок атаки на столицю. За його словами, троє поранених — у тяжкому стані.

На місцях обстрілів працюють всі служби: слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та криміналісти поліції, а також рятувальники, медики та працівники інших профільних служб.

Реклама

Під атакою ворога була Київська область

Також під прицілом цієї ночі опинилася Київська область. За даними Київської обласної військової адміністрації, під час російської атаки постраждали двоє людей.

«Унаслідок масованої ворожої атаки в Бучанському районі постраждали двоє людей. Жінка отруїлася продуктами горіння. Після огляду лікарів її відпустили додому. На щастя, загрози її життю немає. Чоловіка з множинними осколковими пораненнями тіла госпіталізували до обласної лікарні», — йдеться у повідомленні.

Лікарі надають йому всю необхідну медичну допомогу.

Також внаслідок атаки РФ пошкоджено складські приміщення та виникли пожежі.

Реклама

У ДСНС області додали, що триває ліквідація масштабної пожежі у Бучанському районі.

«Рятувальники локалізовали масштабну пожежу, що виникла внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів Київщини. Вогонь охопив дві складські будівлі на загальній площі близько 100 тисяч квадратних метрів», — зазначили рятувальники.

Цинічна реакція Росії на атаку по Україні

У Росії традиційно не визнали, що їхні війська атакували цивільні об’єкти та вбили мирних жителів. У Міністерстві оборони ворога заявили, що начебто атакували підприємства ВПК та логістичні центри.

«ВС РФ завдали масованого удару по підприємствах ВПК та логістичних центрах у Києві та Київській області, по об’єктах інфраструктури порту Південний», — заявили там.

Реклама

Також у Росії підтвердили, що їхні окупанти атакували «Київський інноваційний термінал „Нова пошта“.

Реакція Зеленського на атаку по Києві та області

За словами президента України Володимира Зеленського, Київ цієї ночі пережив одну з наймасованіших балістичних атак по Києву. Окупанти випустили понад 40 ракет різних типів, більшість із яких атакували столицю.

Станом на ранок у Києві та в області відомо про одну загиблу людину. Кількість постраждалих зросла до 16 осіб, вони отримали поранення різного ступеня. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Рятувальники продовжують роботу на трьох локаціях. Залучено майже 600 рятувальників.

Реклама

На тлі атаки Зеленський закликав партнерів пришвидшитися з роботою щодо антибалістики. Він наголосив, що головний пріоритет зараз — це захист від балістичних ракет.

«Перехоплювачі потрібні кожного дня, і я вдячний всім, хто серйозно ставиться до наших домовленостей і забезпечує постачання антибалістики. Ці пакети зараз — це буквально врятовані життя під час кожної російської масованої атаки. І дуже важливо, щоб разом із роботою над антибалістикою продовжувався тиск на Росію. Зволікання з новими рішеннями дає Москві можливість спланувати не тільки нові атаки проти наших людей, а й уникнути нових санкційних обмежень», — зауважив він.



Новини партнерів