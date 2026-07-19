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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
717
Час на прочитання
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Пошкоджена вибуховою хвилею: у Києві зачинили одну зі станцій метро

Поїзди на «зеленій» лінії проїжджають станцію «Лукʼянівська» без зупинки.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Пошкодження наземного вестибюлю станції метро Лукʼянівська

Пошкодження наземного вестибюлю станції метро «Лукʼянівська» / © Суспільне

У Києві станція метро «Лукʼянівська» тимчасово зачинена через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

Поїзди на «зеленій» лінії проїжджають станцію «Лукʼянівська» без зупинки.

Працівники метро вже ліквідовують наслідки для забезпечення роботи ескалаторів і пасажирської автоматики.

«Про відновлення роботи метрополітену у звичайному режимі повідомимо додатково», — зазначили у метрополітені.

Російські загарбники у ніч проти 19 липня атакували Київ балістичними ракетами.

Внаслідок ворожого ракетного обстрілу Києва одна людина загинула, понад 10 осіб зазнали поранень.

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Дата публікації
Кількість переглядів
717
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