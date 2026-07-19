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Пошкоджена вибуховою хвилею: у Києві зачинили одну зі станцій метро
Поїзди на «зеленій» лінії проїжджають станцію «Лукʼянівська» без зупинки.
У Києві станція метро «Лукʼянівська» тимчасово зачинена через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю.
Про це повідомляє КМДА у Telegram.
Поїзди на «зеленій» лінії проїжджають станцію «Лукʼянівська» без зупинки.
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