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- Київ
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Ракетний удар по Києву: є загиблий та поранені
У різних районах столиці зафіксовані чисельні пожежі внаслідок падіння уламків.
Внаслідок ракетної атаки на Київ у ніч проти 19 липня загинула одна людина.
Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.
Повідомляється, що ще п’ятеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Моніторингові канали повідомляють, що у різних районах столиці зафіксовані чисельні пожежі внаслідок падіння уламків.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, шо у Деснянському районі загоряння покрівлі нежитлової будівлі. А також в приміщенні складів.
Крім того, у Соломʼянському районі пожежа та руйнування в нежитловій будівлі.
Кількість постраждалих у Києві зросла до семи осіб. Шістьох поранених медики госпіталізували, одному надали допомогу на місці.
За попередньою інформацією, ворог атакував Київ балістичними ракетами «Іскандер», С-400 та «Онікс» з Брянськом та Курської областей.
Раніше повідомлялося, що Російські загарбники у ніч проти 19 липня атакували Київ балістичними ракетами.
Ми раніше інформували, що російські війська ввечері суботи, 18 липня, завдали удару чотирма керованими авіабомбами по Слатиному Харківської області.