Ракетний удар по Києву: є загиблий та поранені

Ворог атакував Київ / © Getty Images

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Внаслідок ракетної атаки на Київ у ніч проти 19 липня загинула одна людина.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Повідомляється, що ще п’ятеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Моніторингові канали повідомляють, що у різних районах столиці зафіксовані чисельні пожежі внаслідок падіння уламків.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, шо у Деснянському районі загоряння покрівлі нежитлової будівлі. А також в приміщенні складів.

Крім того, у Соломʼянському районі пожежа та руйнування в нежитловій будівлі.

Кількість постраждалих у Києві зросла до семи осіб. Шістьох поранених медики госпіталізували, одному надали допомогу на місці.

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За попередньою інформацією, ворог атакував Київ балістичними ракетами «Іскандер», С-400 та «Онікс» з Брянськом та Курської областей.

Раніше повідомлялося, що Російські загарбники у ніч проти 19 липня атакували Київ балістичними ракетами.

Ми раніше інформували, що російські війська ввечері суботи, 18 липня, завдали удару чотирма керованими авіабомбами по Слатиному Харківської області.

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