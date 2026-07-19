Ракетный удар по Киеву: есть гибели и ранены

Враг атаковал Киев / © Getty Images

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В результате ракетной атаки на Киев в ночь на 19 июля погиб один человек.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

Сообщается, что еще пять человек получили ранения разной степени тяжести.

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Мониторинговые каналы сообщают, что в разных районах столицы зафиксированы многочисленные пожары в результате падения обломков.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе возгорание кровли нежилого здания. А также в помещении складов.

Кроме того, в Соломенском районе пожар и разрушение в нежилом здании.

Число пострадавших в Киеве возросло до семи человек. Шестерых раненых медики госпитализировали, одному оказали помощь на месте.

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По предварительной информации, враг атаковал Киев баллистическими ракетами «Искандер», С-400 и «Оникс» из Брянском и Курской областей.

Ранее сообщалось, что Российские захватчики в ночь на 19 июля атаковали Киев баллистическими ракетами.

Мы ранее информировали, что российские войска вечером субботы, 18 июля, нанесли удар четырьмя управляемыми авиабомбами по Слатиному Харьковской области.

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