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- Киев
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Ракетный удар по Киеву: есть гибели и ранены
В разных районах столицы зафиксированы многочисленные пожары в результате падения обломков.
В результате ракетной атаки на Киев в ночь на 19 июля погиб один человек.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.
Сообщается, что еще пять человек получили ранения разной степени тяжести.
Мониторинговые каналы сообщают, что в разных районах столицы зафиксированы многочисленные пожары в результате падения обломков.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе возгорание кровли нежилого здания. А также в помещении складов.
Кроме того, в Соломенском районе пожар и разрушение в нежилом здании.
Число пострадавших в Киеве возросло до семи человек. Шестерых раненых медики госпитализировали, одному оказали помощь на месте.
По предварительной информации, враг атаковал Киев баллистическими ракетами «Искандер», С-400 и «Оникс» из Брянском и Курской областей.
Ранее сообщалось, что Российские захватчики в ночь на 19 июля атаковали Киев баллистическими ракетами.
Мы ранее информировали, что российские войска вечером субботы, 18 июля, нанесли удар четырьмя управляемыми авиабомбами по Слатиному Харьковской области.