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Росія обстріляла Київ балістикою: влада розповіла про наслідки
Ворог завдав ударів по ріхниї районах столиці.
Російські загарбники ніч проти 19 липня атакували Київ балістичними ракетами.
Про це повідомляє мер Віталій Кличко.
Він заявив, що внаслідок ворожої атаки на Київ постраждали дві людини.
У Деснянському районі, за попередньою інформацією, підіймається дим біля одного з торговельних центрів. За іншою адресою палають автівки. Також влучання в нежитлове приміщення.
У Шевченківському районі, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння в багатоквартирному житловому будинку.
У Святошинському районі палає приватний житловий будинок.
У Соломʼянському районі уламки впали поруч із 9-поверхівкою. У будинку повибивало вікна. З другого поверху врятували одну людину. У Соломʼянському районі загоряння на даху будівлі супермаркету. А також — в житловому будинку поруч.
У Дніпровському районі, внаслідок падіння уламків, загоряння в гуртожитку.
Раніше повідомлялося, що російські війська завдали удару безпілотником по Новгород-Сіверському на Чернігівщині.
Ми раніше інформували, що Росія посилює удари по Одесі та області, застосовуючи реактивні дрони, ракети, балістику й тактичну авіацію.