Россия обстреляла Киев баллистикой: власти рассказали о последствиях

Российские захватчики в ночь на 19 июля атаковали Киев баллистическими ракетами.

Об этом сообщает мэр Виталий Кличко.

Он заявил, что в результате вражеской атаки на Киев пострадали два человека.

В Днепровском районе поступило сообщение о задымлении вблизи торгового центра. Также в результате падения обломков произошло возгорание в общежитии.

В Деснянском районе попадание на территорию нежилой застройки. Также зафиксировано возгорание автомобилей.

В Соломенском районе попадание на территории нежилой застройки. Пожар в здании супермаркета и в жилом доме рядом. А также обломки упали возле жилого дома по другому адресу — повреждены окна, со второго этажа спасли человека.

В Шевченковском районе в результате падения обломков горит трехэтажная пристройка к административному зданию. Также повреждены более десяти припаркованных автомобилей. В жилом доме рядом выбиты окна. Кроме того, есть сообщения о пожаре на территории нежилой застройки.