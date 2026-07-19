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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Россия обстреляла Киев баллистикой: власти рассказали о последствиях

Враг нанес удары по рыхным районам столицы.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Враг атаковал Киев

Враг атаковал Киев / © Getty Images

Российские захватчики в ночь на 19 июля атаковали Киев баллистическими ракетами.

Об этом сообщает мэр Виталий Кличко.

Он заявил, что в результате вражеской атаки на Киев пострадали два человека.

  • В Днепровском районе поступило сообщение о задымлении вблизи торгового центра. Также в результате падения обломков произошло возгорание в общежитии.

  • В Деснянском районе попадание на территорию нежилой застройки. Также зафиксировано возгорание автомобилей.

  • В Соломенском районе попадание на территории нежилой застройки. Пожар в здании супермаркета и в жилом доме рядом. А также обломки упали возле жилого дома по другому адресу — повреждены окна, со второго этажа спасли человека.

  • В Шевченковском районе в результате падения обломков горит трехэтажная пристройка к административному зданию. Также повреждены более десяти припаркованных автомобилей. В жилом доме рядом выбиты окна. Кроме того, есть сообщения о пожаре на территории нежилой застройки.

  • В Святошинском районе поступило сообщение о попадании в частный жилой дом, информация о пожаре не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар беспилотником по Новгород-Северскому на Черниговщине.

Мы ранее информировали, что Россия усугубляет удары по Одессе и области, применяя реактивные дроны, ракеты, баллистику и тактическую авиацию.

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Дата публикации
Количество просмотров
660
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