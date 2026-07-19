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Россия обстреляла Киев баллистикой: власти рассказали о последствиях
Враг нанес удары по рыхным районам столицы.
Российские захватчики в ночь на 19 июля атаковали Киев баллистическими ракетами.
Об этом сообщает мэр Виталий Кличко.
Он заявил, что в результате вражеской атаки на Киев пострадали два человека.
В Днепровском районе поступило сообщение о задымлении вблизи торгового центра. Также в результате падения обломков произошло возгорание в общежитии.
В Деснянском районе попадание на территорию нежилой застройки. Также зафиксировано возгорание автомобилей.
В Соломенском районе попадание на территории нежилой застройки. Пожар в здании супермаркета и в жилом доме рядом. А также обломки упали возле жилого дома по другому адресу — повреждены окна, со второго этажа спасли человека.
В Шевченковском районе в результате падения обломков горит трехэтажная пристройка к административному зданию. Также повреждены более десяти припаркованных автомобилей. В жилом доме рядом выбиты окна. Кроме того, есть сообщения о пожаре на территории нежилой застройки.
В Святошинском районе поступило сообщение о попадании в частный жилой дом, информация о пожаре не подтвердилась.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар беспилотником по Новгород-Северскому на Черниговщине.
Мы ранее информировали, что Россия усугубляет удары по Одессе и области, применяя реактивные дроны, ракеты, баллистику и тактическую авиацию.