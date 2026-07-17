Отец доставал через окно из пламени: в Сети показали, как дети босиком убегали от обстрела в Вишневом.

Взрывы в Вишневом / © ТСН

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В Сети появились драматические кадры, снятые 12-летней девочкой во время российского обстрела города Вишневое Киевской области. На видео зафиксировано, как дети босиком в панике бегут по улице от эпицентра взрывов и пожара.

О спасении своей семьи в соцсети Threads рассказала тетя девочек Татьяна. По ее словам, все произошло во время ночного удара противника 6 июля. Настя (12 лет) и ее младшая сестра Катя (8 лет) бежали по улице Парковой. Старшая девочка была только в носках, а младшая — совсем босиком.

«Это дети моего брата, которых он достал через окно, потому что в доме уже пылал потолок. Почему бегут сами? Позади выбегала их мать с 3-летним сыном на руках, а их папа — мой брат — доставал из горящего дома нашу маму», — поделилась подробностями тетя детей.

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Отец девочек действовал героически: после того, как дверь дома заклинила, а потолок начал обваливаться, он выбил окно, получил ожоги и порезы, но смог вытащить из ловушки жену и троих детей. Сразу после этого мужчина вернулся в дом, чтобы спасти свою пожилую мать, на которую упал кирпич.

Пользователи Сети эмоционально отреагировали на сообщение тети девочек:

Невыразимо жаль детей, это просто был ужас, рада, что с ними все хорошо сейчас.

«Беги»… Это так страшно, больно и грустно. Живем в аду.

Как бы странно это ни звучало, но такие видео нужно хранить и распространять, чтобы помнить этот ужас.

Вишневое не забудем! Больно такое лайкать, но это история и это должны видеть люди.

Девочки огромные мужественные молодцы, поздравляю с тем, что Ваш брат и его жена не растерялись и смогли сохранить свою семью. В таких условиях это действительно тяжело, но благодаря их действиям страх пройдет и когда-то это просто останется паршивым воспоминанием. Думаю, не обману, если передам от Тредса самые искренние пожелания добра всем племянникам и семье в целом.

Ад на земле должен ждать тех, кто сделал детство наших детей таким!

Дата публикации 12:26, 17.07.26 Количество просмотров 32 Убегали от взрывов босиком: 12-летняя девочка с 8-летней сестрой спасались во время атаки на Вишневое

Удар по Вишневому

Напомним, что в Вишневом после ночной российской атаки 6 июля детонация взрывных предметов на месте попадания длилась несколько часов. А сам удар уничтожил около пяти улиц.

По данным следствия, 6 июля этого года в результате комбинированного удара РФ по столичной области на территории режимного объекта возник пожар. Огонь перекинулся на ангары, где хранились боеприпасы, что привело к их детонации. Следователи выяснили, что эти складские помещения вообще не были предназначены для хранения взрывоопасных предметов и использовались без разрешительных документов. СБУ задержала руководителей одного из оборонных предприятий.

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После этого гендиректор «Укроборонпрома» Герман Сметанин заявил, что уходит с должности.

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