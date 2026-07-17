Картонки "Верните Мишу" и крики "позор": в Киеве второй день протестов против отставки Федорова

Протест в Киеве против отставки Михаила Федорова / © Апостроф

Реклама

В Киеве 17 июля люди второй день протестуют против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны. Митингующие заявляют, что готовы выходить на улицы, пока власти их не услышят.

Об этом сообщили журналисты телеканала «Київ24».

В столице протестующие снова собираются на площади Ивана Франко, приносят с собой плакаты, скандируют «позор» и «Федоров — министр обороны Украины».

Реклама

Пока участников меньше, чем накануне, однако люди продолжают постепенно присоединяться. Кое-кто прямо на коленях пишет на картоне разнообразные лозунги, например «Верните Мишу».

Участники акции заявляют, что будут выходить на протест до тех пор, пока их не услышат.

Мирные акции 17 июля пройдут не только в Киеве, но и в других крупных городах Украины. В частности, протесты намечены в Одессе, Львове, Харькове и других населенных пунктах.

Протест в Киеве против отставки Михаила Федорова / © Апостроф

Протест в Киеве против отставки Михаила Федорова / © Апостроф

Протест в Киеве против отставки Михаила Федорова

Протесты против отставки Федорова — что известно

Напомним, 16 июня по всей Украине прошли массовые акции протеста против отставки Федорова. Люди собирались в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Черкассах, Ивано-Франковске, Тернополе, Запорожье, Николаеве, Хмельницком, Сумах и Полтаве. Участники, вышедшие с лозунгами в поддержку министра, призвали власти пересмотреть решение о его увольнении и не возвращаться к «старым» методам управления.

Реклама

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на акции протеста из-за увольнения Федорова. Он признал, что право на критику власти является неотъемлемой частью украинской идентичности и признаком здорового общества, однако отметил важность единства во время войны. Буданов призвал граждан не поддаваться эмоциям, которые могут ослабить страну, а направить все усилия на противодействие агрессору.

Новости партнеров