Киев / © УНИАН

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В пятницу, 17 июля, в Киеве и области ожидается солнечная погода без осадков с максимально комфортной летней температурой.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 17 июля в Киеве ожидается сухая солнечная погода с комфортной температурой воздуха около +25 градусов.

«Можно спокойно заниматься огородными, садовыми и общественными делами — важные вещи, особенно картонные коробки, не намокнут», — написала синоптик на своей странице в Facebook.

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В Украинском гидрометцентре сообщают, что 17 июля в Киевской области будет небольшая облачность, осадков не ожидается.

Ветер будет северо-восточным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура в области будет колебаться днём от +23 до +28 градусов тепла, а в Киеве — от +25 до +27 градусов тепла.

На метеопортале Sinoptikсообщают, что весь день в Киеве небо будет ясным, и облака не затянут его до конца дня. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит от +20 до +26 градусов тепла.

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Однако в воскресенье, 19 июля, в столице облачный день и пасмурный вечер сменят ясное утро. Почти весь день пройдет без осадков, только ближе к вечеру может начаться дождь. Столбики термометров ночью будут показывать +18 градусов тепла, а днем +29.

Погода в Киеве 19 июля

Ранее синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать в Украине 17 июля.

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