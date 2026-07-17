Картонки "Поверніть Мішу" і вигуки "ганьба": у Києві другий день протестів проти відставки Федорова

Протест у Києві проти відставки Михайла Федорова / © Апостроф

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У Києві 17 липня люди другий день поспіль протестують проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Мітингувальники заявляють, що готові виходити на вулиці, допоки влада їх не почує.

Про це повідомили журналісти телеканалу «Київ24».

У столиці протестувальники знову збираються на площі Івана Франка, приносять із собою плакати, скандують «ганьба» і «Федоров — міністр оборони України».

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Наразі учасників менше, ніж напередодні, однак люди продовжують поступово приєднуватися. Дехто просто на колінах пише на картоні різноманітні гасла, як-от «Поверніть Мішу».

Учасники акції заявляють, що виходитимуть на протест доти, допоки їх не почують.

Мирні акції 17 липня відбуватимуться не лише у Києві, а й в інших великих містах України. Зокрема, протести заплановані в Одесі, Львові, Харкові та інших населених пунктах.

Протест у Києві проти відставки Михайла Федорова / © Апостроф

Протест у Києві проти відставки Михайла Федорова / © Апостроф

Протест у Києві проти відставки Михайла Федорова / © "Київ24"

Протести проти відставки Федорова — що відомо

Нагадаємо, 16 червня по всій Україні пройшли масові акції протесту проти відставки Федорова. Люди збиралися в Києві, Львові, Харкові, Одесі, Черкасах, Івано-Франківську, Тернополі, Запоріжжі, Миколаєві, Хмельницькому, Сумах та Полтаві. Учасники, які вийшли з гаслами на підтримку міністра, закликали владу переглянути рішення про його звільнення та не повертатися до «старих» методів управління.

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов відреагував на акції протесту через звільнення Федорова. Він визнав, що право на критику влади є невіддільною частиною української ідентичності та ознакою здорового суспільства, проте наголосив на важливості єдності під час війни. Буданов закликав громадян не піддаватися емоціям, які можуть послабити країну, а спрямувати всі зусилля на протидію агресору.

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