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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
209
Час на прочитання
2 хв

У Києві нарешті тепло, але це ненадовго: на столицю суне нове нашестя небезпечної негоди — дата

На мешканців Києва та області 17 липня чекає безхмарне небо та літнє тепло.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Київ

Київ / © УНІАН

У п’ятницю, 17 липня, у Києві та області очікується сонячна погода без опадів із максимально комфортною літньою температурою.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у Києві 17 липня буде суха сонячна погода із комфортною температурою повітря близько +25 градусів.

«Можна спокійно займатися городніми, садовими та громадськими обов’язками, важливі речі, особливо картонки, не намокнуть», — написала синоптикиня на своїй сторінці у Facebook.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 17 липня на Київщині буде невелика хмарність, опадів не передбачається.

Вітер буде північно-східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області коливатиметься від вдень +23 до +28 градусів тепла, а у Києві від +25 до +27 градусів тепла.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що увесь день у Києві небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря вдень становитиме від +20 до +26 градусів тепла.

/ © скриншот

© скриншот

Проте у неділю, 19 липня, у столиці хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ. Стовпчики термометрів вночі показуватимуть +18 градусів тепла, а вдень +29.

Погода у Києві 19 липня / © скриншот

Погода у Києві 19 липня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якої погоди очікувати в Україні 17 липня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
209
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